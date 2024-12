Neues Foto gibt Einblick in "Stranger Things"-Dreharbeiten

Die Fans von Stranger Things dürfen sich auf ein weiteres spannendes Kapitel freuen, denn die Dreharbeiten zur fünften und letzten Staffel sind in vollem Gange. Am Donnerstag wurden Gaten Matarazzo (22) und Joe Keery (32) bei der Arbeit an einer Szene in Atlanta, Georgia, gesichtet. Aufnahmen, die unter anderem Just Jared vorliegen, zeigen die Serienstars mit breitem Grinsen am Set. Vielmehr ist allerdings nicht zu erkennen. In der kommenden Staffel, die im Herbst 1987 spielen soll, wird es insgesamt acht Episoden geben.

In einem Interview mit The Direct gab Gaten weitere Einblicke in die Entwicklung seines Charakters Dustin in der neuen Staffel. Er verriet, dass Dustin zwar immer noch der Junge sei, den die Fans kennen und lieben, aber nun mit dem Trauma und dem Gewicht des Verlustes aus der vorherigen Staffel zu kämpfen habe. "Ich hoffe, die Leute werden sehen, wie er durch diesen Bogen wächst und beginnt, mit intensiver Trauer in jungen Jahren umzugehen", erklärte der ehemalige Kinderstar und fügte hinzu: "Ich denke, viele Menschen, ich eingeschlossen, können nachvollziehen, wie sich diese Verwirrung und Wut anfühlen können."

Auch David Harbour (49), der in der Serie Jim Hopper verkörpert, sprach bereits im Vorfeld über das Finale der letzten Staffel und ließ die Erwartungen der Fans in die Höhe schnellen. "Sie treffen den Nagel auf den Kopf. [...] Es ist die beste Episode, die sie je gemacht haben", schwärmte der Filmstar und ergänzte: "Am Ende dieser Folge, als wir sie lediglich vorgelesen haben, haben die Leute nach der Hälfte angefangen zu weinen."

Getty Images Gaten Matarazzo, Schauspieler

Getty Images David Harbour, Schauspieler

