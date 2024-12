So denkt Temptation-Germain über harte Worte von Jessica

Beim Temptation Island V.I.P.-Einzellagerfeuer musste Germain schlucken. Der Ex on the Beach-Star bekam von seiner Freundin Jessica harte Worte zu hören – sie kritisierte, er habe in seinem Leben bisher nicht genug erreicht und verglich ihn mit dem Verführer Leo. Promiflash hat bei Germain nachgehakt: Ahnte er bereits, wie Jessica in Wahrheit über ihn denkt? Der Realitystar räumt ein, seine Liebste habe ihre Kritikpunkte schon zuvor in Streitsituationen angedeutet, so hart sei sie jedoch nie gewesen. "Das war einfach nur ein Schock für mich, ich habe die Welt nicht mehr verstanden. So etwas von deiner eigenen Partnerin zu hören, wünsche ich niemandem", betont Germain und fragt: "Wie willst du danach noch friedlich miteinander leben?"

Auch mit Jessica hat Promiflash über das dramatische Lagerfeuer gesprochen. Die Are You The One?-Bekanntheit räumt ein: "Es war superschwer für mich, die Folge anzuschauen und Germain so verletzt zu sehen." Sie sei sich der Härte ihrer Worte in der Show nicht bewusst gewesen. Immerhin hatte die Reality-TV-Kandidatin zuvor schon mit Germain besprochen, was genau sie stört. Bei "Temptation Island V.I.P." kritisierte sie vor laufenden Kameras unter anderem, dass er ihr zu unselbstständig sei. "In unserer ganzen Beziehung hat er sich bis dato nicht wirklich Mühe gegeben, sich weiterzuentwickeln", resümiert sie.

Jessica stellt im Gespräch mit Promiflash klar: "Germain wusste all die Dinge, die ich in der Villa kritisiert habe, schon im Vorfeld, weil es mich schon länger störte." Die Beauty aus Nordrhein-Westfalen meint also, ihr Freund hätte durchaus mit ehrlichen und harten Worten rechnen können. Auch für die Zuschauer ist Drama in der Sendung nichts Neues. "Man kennt 'Temptation Island', natürlich werden einem nur die negativen Szenen gezeigt. Und man sieht auch hier, dass von fast zwei Wochen Aussagen gesammelt wurden und ihm alle auf einmal gezeigt wurden, um es zu dramatisieren", meint sie.

