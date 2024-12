Felix Lobrechts Comedyshow "All you can eat" bald im Free-TV

Comedian Felix Lobrecht (35) bringt sein preisgekröntes Bühnenprogramm "All you can eat" überraschend ins Free-TV. Wie die ARD auf Instagram bekannt gab, wird die Show ab dem 10. Januar 2025 um 22:20 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Für viele Fans kommt diese Nachricht unerwartet, da Felix zuvor sein Programm "Hype" auf Netflix veröffentlicht hatte. Der Wechsel von Netflix zur ARD sei ihm jedoch leichtgefallen, wie Felix gegenüber DWDL erklärte: "Die Idee, meine Show ohne Einschränkungen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu zeigen, finde ich super."

Der Grund für den Wechsel von Netflix zur ARD liegt laut Felix in der größeren künstlerischen Freiheit und den besseren Konditionen. In seinem Podcast "Gemischtes Hack" erklärte er, dass Netflix ihm weniger Geld geboten habe als beim vorherigen Programm und er zudem die Produktionskosten selbst tragen sollte. "Als klar war, dass die Leute bei der ARD Bock drauf haben, hab ich mich sehr gefreut", sagte er gegenüber dem Mediendienst DWDL. Besonders schätze er, dass die ARD seine Show unverändert und in voller Härte senden wolle. "Die haben von Anfang an gesagt, dass sie da überhaupt nichts verändern", so der Comedian.

Felix startete seine Karriere 2008 auf Poetry-Slams und ist seit 2017 als Stand-up-Comedian auf den Bühnen Deutschlands unterwegs. Mit seinem Podcast "Gemischtes Hack", den er zusammen mit Tommi Schmitt (35) seit 2017 betreibt, erreicht er wöchentlich ein großes Publikum. Neben der Comedy ist Felix auch als Autor tätig. Sein drittes Buch "Sonne und Beton" wurde 2023 fürs Kino verfilmt. Das Programm "All you can eat" wurde 2023 mit dem Deutschen Comedypreis für das "Erfolgreichste Live-Programm" ausgezeichnet. Felix tourte 2022 und 2023 mit diesem Programm durch Deutschland.

Anzeige Anzeige

Getty Images Felix Lobrecht im Februar 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Felix Lobrecht bei der 1Live Krone 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige