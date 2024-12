Tobias Pankow hat Reality-TV-Formaten erst mal abgeschworen

Tobias Pankow nahm gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Sarah Kern (56) in diesem Jahr an dem Format Das Sommerhaus der Stars teil – und feierte mit der beliebten Show sein Debüt im Reality-TV. Für den leidenschaftlichen Jäger war die Zeit in der Promi-WG jedoch alles andere als leicht. Besonders mit seiner Mitstreiterin Tessa Bergmeier (35) ist der 39-Jährige immer wieder aneinandergeraten. Hat er nach dieser Feuerprobe nun erst einmal die Nase voll vom Reality-Fernsehen? "Es ist so, dass ich nach dem Sommerhaus wirklich gesagt habe: 'Einmal und nie wieder'", gestand der Unternehmer vor wenigen Tagen im Gespräch mit Promiflash.

Besonders der immer wiederkehrende Streit mit Tessa sei für ihn eine zu große Belastung gewesen. "Es war für mich wirklich sehr anstrengend und persönlich", erinnerte sich Tobi mitgenommen. Auch die herausfordernden Paarspiele und die damit einhergehenden Streitereien waren schwer auszuhalten: "Es war einfach so ein massiver Druck." Inzwischen blickt der Münchner jedoch positiv auf seine Zeit im Sommerhaus zurück: "Mit etwas Abstand, kann ich sagen, es war eine tolle Erfahrung. Ich bin froh, dass ich das Erlebnis mitgemacht habe."

Auch unter anderen Reality-TV-Darstellern fühle sich Tobi mittlerweile pudelwohl. Das habe er vor allem bei den vergangenen Reality Awards gemerkt. "Ich bin zwar Reality-Neuling, aber die haben mich alle erkannt. Das ist schon eine Bestätigung", schwärmte er stolz. Noch mal ins TV wolle der 39-Jährige trotzdem nur unter ganz bestimmten Bedingungen: "Ich bin schon offen, aber das Paket und das Format müssen stimmen." Nicht zur Auswahl stehen Datingformate für ihn. Dafür sei er nach eigener Aussage "zu alt". Die Show Prominent getrennt komme für ihn jedoch als Option infrage.

Das Sommerhaus der Stars, RTL Tobias Pankow und Sarah Kern im Sommerhaus

Getty Images Tobias Pankow und Sarah Kern, 2023

