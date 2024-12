Unveröffentlichte Songs von Michael Jackson wurden gefunden

Am 25. Juni 2009 verlor die Musikwelt einen der größten Künstler überhaupt: Michael Jackson starb völlig überraschend mit nur 50 Jahren. 15 Jahre später werden seine Songs auf der ganzen Welt immer noch tagtäglich gehört. Nun gibt es zu Michaels Musik jedoch Neuigkeiten: Laut dem Magazin Hollywood Reporter entdeckte ein Ex-Polizist in einer Lagerhalle im San Fernando Valley bisher unveröffentlichte Musikaufnahmen des verstorbenen King of Pop. Es soll sich um insgesamt zwölf fertige Songs sowie einige Musikschnipsel aus den Jahren 1989 bis 1991 handeln. "Als ich mir das Material anhörte, bekam ich Gänsehaut. Niemand hat diese Sachen bisher gehört", schwärmte der Finder Gregg Musgrove im Interview.

Die alte Lagerhalle habe früher dem ehemaligen Musikproduzenten Bryan Loren gehört. Dieser arbeitete eine Zeit lang mit Michael zusammen. In den Tonaufnahmen habe der "Billie Jean"-Interpret auch über die Songs gesprochen. Ein Werk sollte beispielsweise den Titel "Truth on Youth" heißen. Dieses habe der 13-fache Grammy-Gewinner mit dem Rapper LL Cool J aufnehmen wollen – dieser sprach vor Michaels Tod über eine Wunsch-Zusammenarbeit mit ihm.

Dass Michaels Fans die Songs jedoch jemals zu hören bekommen werden, ist wohl ausgeschlossen. Der Finder und sein Anwalt boten die Tapes dem Michael Jackson Estate an – sie kümmern sich um seinen Nachlass. Jedoch lehnten sie den Kauf ab, dennoch gehören ihnen sämtliche Rechte an den Aufnahmen und Kompositionen des "Thriller"-Stars. Somit bleiben sie wohl für immer unveröffentlicht. Gregg Musgrove wolle die Aufnahmen nun verschiedenen Auktionshäusern anbieten.

Getty Images Michael Jackson beim Super Bowl 1993

Getty Images Michael Jackson im März 2005

