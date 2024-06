15. Todestag: Fans erinnern an Pop-Ikone Michael Jackson

Michael Jackson (✝50), der King of Pop, gehört zu den erfolgreichsten Musikern, die es je gegeben hat. Hits wie "You Are Not Alone" oder "Beat It" sind bis heute noch Ohrwürmer, die so gut wie jeder Mensch kennt. Umso tragischer war es für die Welt, als der Sänger am 25. Juni 2009 im Alter von 50 Jahren plötzlich verstarb. Heute jährt sich sein Todestag zum 15. Mal – Fans und Kollegen zollen Michael zu diesem Anlass im Netz Tribut. "Michael Jackson war kein Künstler, der nur einmal in einem Jahrzehnt, einer Generation oder einem Leben auftaucht. Er war ein Künstler, der nur einmal auftaucht, Punkt", schreibt Motown-Records-Gründer Berry Gordy auf X. Zwei User kommentieren: "15 Jahre ohne den besten aller Zeiten" und "Er war die Musik in Person, die Liebe in Fleisch und Blut, er war kein normaler Mensch auf dieser Welt."

Der "Billie Jean"-Interpret war eines von zehn Kindern und gerade mal sechs Jahre alt, als sein Vater die Band "The Jackson Brothers" gründete. Sie bestand aus Michael seinen Geschwistern und wurde später zu "The Jackson Five". Mit 13 Jahren startete der King of Pop schließlich seine Solokarriere und wurde extrem erfolgreich. Die nächsten Jahre waren geprägt von einem Nummer-eins-Hit nach dem anderen. 1982 veröffentlichte er "Thriller", was bis heute sein erfolgreichstes Album ist. Doch zwei Jahre später sollte sich das Leben des Songwriters ändern. Während eines Drehs erlitt er eine schwere Kopfverbrennung, die ihn dazu brachte, eine Schmerzmittelabhängigkeit zu entwickeln. Seine Sucht wurde ihm im Jahr 2009 zum Verhängnis: Michael starb an einem Herzstillstand, der durch eine Überdosis eines Narkosemittels verursacht wurde.

Das Leben von Michael war übersät von Höhen und Tiefen. Anfang 2023 wurde bekannt gegeben, dass dieses nun verfilmt werden soll. Gespielt wird der King of Pop dabei von seinem Neffen Jaafar Jackson (27). Die Filmproduktionsgesellschaft Lionsgate veröffentlichte Anfang dieses Jahres den Starttermin. Das Biopic soll ab dem 18. April 2025 in den amerikanischen Kinos laufen. Wann der Film in Deutschland auf die Leinwand kommt, weiß man bisher noch nicht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Jackson (2. v. l.) mit seinen Geschwistern, 1972

Anzeige Anzeige

Getty Images Jaafar Jackson im Juli 2014

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de