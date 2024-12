10.000 Euro Gebühren: Marlisa Rudzio hat keinen Führerschein

Marlisa Rudzio (35) lässt tief blicken. Die Influencerin, die auch unter dem Namen Mrs. Marlisa bekannt ist, möchte seit einigen Jahren den Führerschein machen. So ganz klappt das aber nicht, wie sie im Format Reality Check zugibt. "Ich habe mit 17 damals angefangen. Irgendwie hapert es immer an der Theorieprüfung. Ich fange an, dann kommen irgendwie 100.000 Sachen dazwischen, dann breche ich wieder ab, dann fange ich wieder von vorne an. Jetzt habe ich gerade wieder angefangen", verrät die Content-Creatorin ehrlich. Mittlerweile habe sie nach eigener Schätzung bereits zwischen 10.000 und 15.000 Euro in den Führerschein investiert – bisher ohne Erfolg.

Warum ihr die Theorie so schwerfällt, könne sich Marlisa selbst nicht so ganz erklären. "Ich weiß nicht, warum. Die sagen immer alle zu mir, dass ich zu kompliziert denken würde. Ich habe jetzt schon mehrfach die Fahrschule gewechselt", plaudert die Blondine weiter aus. Bei ihrem neuen Fahrlehrer fühle sie sich nun ziemlich gut aufgehoben und nimmt sich fest vor, die beiden Prüfungen dieses Mal durchzuziehen. "Mich nervt das selber, dass ich immer auf andere angewiesen bin. Wenn ich Single bin, dann will ich es durchziehen. Aber sobald ich in einer Beziehung bin, ist es so, dass mein Partner immer ein Auto hat und der fährt mich überall hin und dann bin ich wieder faul und denke mir so: 'Ach, mein Freund fährt.'"

Ob die Trennung von ihrem Ex-Partner Fabio sie also dazu motiviert hat, sich dem Führerschein-Thema erneut zu widmen? Im vergangenen Oktober feierten die beiden ihr Pärchendebüt auf einer Halloweenparty. Trotz einer Liebeskrise fanden die TV-Bekanntheit und ihr damaliger Liebster wieder zueinander – allerdings nur kurzzeitig. Im Juli dieses Jahres verkündete Marlisa das endgültige Liebes-Aus. Damals betonte sie noch, dass zwischen ihnen kein böses Blut fließe, doch so ganz harmonisch verlief die Trennung möglicherweise doch nicht. In ihrer Instagram-Story gab die ehemalige Temptation Island-Kandidatin im September zu, dass sie keinen Kontakt mehr zu ihrem Verflossenen hat: "Ich finde es supertraurig, aber das sagt viel über einen Menschen aus. Ich bin überall blockiert und von ihm kommt auch absolut nichts... Ich vermute mal, dass er bereits eine Neue hat."

Marlisa Rudzio im Dezember 2024

Marlisa Rudzio und ihr Freund Fabio im Dezember 2023

