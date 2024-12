Ashley Tisdale schwärmt vom Leben als zweifache Mädchenmama

Ashley Tisdale (39) ist stolze Mutter von zwei Töchtern namens Jupiter Iris (3) und Emerson Clover. Beide ihrer Kinder bekam sie zusammen mit ihrem Ehemann Christopher French (42). Die Schauspielerin blüht in ihrer neuen Rolle als zweifache Mama offensichtlich richtig auf! Im Gespräch mit People plaudert sie völlig ehrlich aus, wie glücklich sie aktuell mit ihrem Nachwuchs ist: "Ich liebe es! [...] Es hat mein Leben in vielerlei Hinsicht verändert."

Ihr älteres Töchterchen Jupiter Iris erblickte im März 2021 das Licht der Welt. Emerson bekam sie erst im September dieses Jahres. Bereits während ihrer Schwangerschaft schwärmte die High School Musical-Bekanntheit von dem neuen Familienzuwachs. Anfang des Jahres betonte sie gegenüber dem Magazin, wie sehr sich auch ihre erste Tochter über ein Geschwisterchen freut: "Sie liebt es auf jeden Fall, eine große Schwester zu sein. [...] Ich bin so froh, dass die Mädchen einander haben."

Auf die kurz bevorstehenden Weihnachtsfeiertage freut sich Ashley ganz besonders. Für sie und ihren Liebsten stellt es schließlich das erste Weihnachten als vierköpfige Familie dar. So machte sie bereits gemeinsam mit ihrer Familie ein Fotoshooting für die Weihnachtsferien in ihrem Haus in Malibu. Obwohl sich der neue Alltag mit den beiden kleinen Kindern für die Darstellerin hin und wieder stressig gestaltet, genießt sie doch jede Sekunde. Im Gespräch mit People meinte sie: "Es ist ziemlich wild, aber macht so viel Spaß."

Getty Images Ashley Tisdale und Christopher French, Dezember 2023

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit Ehemann Christopher French und den Töchtern Jupiter und Emerson.

