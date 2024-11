Ashley Tisdale genießt chaotische Weihnachten mit zwei Kids

High School Musical-Star Ashley Tisdale (39) feiert diese Weihnachten auf besondere Weise. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Christopher French (42) und ihren beiden Töchtern, der dreijährigen Jupiter (3) und der zwei Monate alten Emerson, genießt sie erstmals die Feiertage als vierköpfige Familie. Die Familie besuchte ihr Haus in Malibu für ein bezauberndes Fotoshooting für die Weihnachtsferien. Trotz des Trubels, den das Leben mit zwei kleinen Kindern mit sich bringt, hat Ashley beschlossen, die Situation gelassen zu nehmen. "Es ist ziemlich wild, aber macht so viel Spaß", verriet sie dem Magazin People.

Malibu hatte eine große Bedeutung für das Fotoshooting, da es für Ashley ein besonders beruhigender Ort ist, an den sie sich gerne zurückzieht. Während ihrer Bemühungen, die beiden Mädchen für das Shooting in passenden Outfits abzulichten, erwies sich Tochter Jupiter, die Ashley liebevoll als "Threenager" bezeichnet, als kleine Herausforderung. "Sie ist sehr eigenwillig und wollte nicht immer mitmachen", gab Ashley zu. Doch mit ein wenig Geduld und einem Trick von Papa Christopher gelang es ihnen, ein perfektes Foto zu machen.

Abseits der Fotokamera zeigt sich das Familienglück in vollem Umfang. Ashley beschreibt, wie Jupiter bereits eine tolle große Schwester für die kleine Emerson ist. "Es ist fast so, als ob sie von Anfang an wusste, dass sie eine große Schwester sein sollte", berichtete die stolze Mutter. Jupiter liebt es, Zeit mit ihrer Schwester zu verbringen, und kümmert sich fürsorglich um sie. Diese herzliche Bindung ist für Ashley das größte Geschenk in diesem ereignisreichen Jahr.

Anzeige Anzeige

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit Ehemann Christopher French und den Töchtern Jupiter und Emerson.

Anzeige Anzeige

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit Ehemann Christopher French und den Töchtern Jupiter und Emerson.

Anzeige Anzeige