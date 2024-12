Billy Bob Thornton trägt seit 20 Jahren denselben Anzug

Schauspieler Billy Bob Thornton (69) hat gegenüber Entertainment Tonight verraten, dass er seit über 20 Jahren denselben Anzug zu Veranstaltungen und Preisverleihungen trägt. Obwohl der Star der neuen Erfolgsserie "Landman" von Taylor Sheridan es sich sicherlich leisten kann, einen neuen Anzug zu kaufen, bleibt er seinem alten Outfit treu. "Und wenn ich sage, derselbe Anzug, meine ich nicht die gleiche Art von Anzug, es ist derselbe Anzug", stellte er in dem Interview klar.

Der ikonische Schauspieler trägt besagtes Kleidungsstück also seit dem Zeitpunkt, zu dem er noch mit Ex-Frau Angelina Jolie (49) verheiratet war – das war im Jahr 2000. Mittlerweile ist Billy seit 22 Jahren mit seiner aktuellen Frau, der Schauspielerin Connie Angland, zusammen. In der "Drew Barrymore Show" sprach er darüber, dass seine Beziehung zu Connie länger andauere als alle vorherigen Ehen zusammen: "Sie hat mich aus dem Tief herausgeholt", berichtete der "Tombstone"-Darsteller.

Billy Bob war in der Vergangenheit unter anderem mit bekannten Schauspielerinnen wie Angelina Jolie und Laura Dern (57) liiert. Mit Angelina, seiner wohl bekanntesten Ex-Frau, verbindet ihn nach wie vor eine enge Freundschaft. "Wir sind gute Freunde und halten Kontakt", sagte er 2019 auf dem Tribeca TV Festival. Mit seiner aktuellen Rolle in "Landman", einer Serie über den Ölboom in West Texas, kehrt Billy Bob nun ins Rampenlicht zurück. Fans können nun gespannt sein, mit welchem Anzug sie ihn demnächst auf den roten Teppichen sehen werden.

Angelina Jolie und Billy Bob Thornton, 2002

Getty Images Connie Angland und Billy Bob Thornton, November 2024

