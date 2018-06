Endlich kommt Licht ins Dunkel dieser Wirbelwindromanze! Drei Jahren lang waren die Hollywoodstars Angelina Jolie (43) und Billy Bob Thornton (62) ein Ehepaar. Sie heirateten 2000 in Las Vegas, nachdem sie sich erst zwei Monate gedatet hatten. Als Zeichen ihrer Liebe trugen sie Anhänger mit dem Blut des jeweils anderen um den Hals. Gemeinsam adoptierten sie Angies ältesten Sohn Maddox, bis sich das Paar nur drei Monate später trennte. Die "Tomb Raider"-Darstellerin beantragte das alleinige Sorgerecht. Trotzdem sind die beiden Schauspieler noch immer gute Freunde. Jetzt enthüllte der "Monster's Ball"-Star, warum die Ehe in die Brüche ging!

In einem Podcast-Interview der Sendereihe HFPA in Conversation verriet Billy Bob: "Ich erinnere mich, dass unsere gemeinsame Zeit wirklich toll war. Wir leben nur verschiedene Leben. Sie reist viel, ich lebe zurückgezogen. Das ist wirklich der einzige Grund, weshalb wir vermutlich nicht mehr zusammen sind." Er halte die sechsfache Mutter für eine großartige Person, die viel Gutes getan habe: "Sie macht Filme, die ihr wichtig sind, egal, ob sie erfolgreich werden oder nicht. Sie tut Dinge, an die sie glaubt und dafür werde ich sie immer respektieren."

Vor Billy Bob war Angelina drei Jahre lang mit Schauspieler Jonny Lee Miller (45) verheiratet. Auch in dieser Liebe spielte Blut eine große Rolle: Die Beauty schrieb sich mit ihrem eigenen Lebenssaft den Namen ihres Bräutigams auf das T-Shirt, das sie während des Jaworts trug. 2014 heiratete sie ein drittes Mal, doch auch die Ehe mit Brad Pitt (54) hielt nicht. Billy Bob seinerseits hat sich bisher sechsmal vor den Traualtar gewagt. Mit seiner derzeitigen Ehefrau Connie Angland ist er seit 2014 verheiratet. Denkt ihr, Billy Bob und Angelina kommen irgendwann wieder zusammen? Stimmt ab!

Chris Weeks / Staff Angelina Jolie und Billy Bob Thornton 2000 bei der Premiere von "Nur noch 60 Sekunden" in L.A.

FayesVision/WENN.com Jonny Lee Miller

Getty Images Connie Angland und Billy Bob Thornton

