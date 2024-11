Angelina Jolies Ex Billy macht seltenen Auftritt mit Ehefrau

Billy Bob Thornton (69) sorgte am 12. November in London für eine seltene Überraschung: Der Filmstar trat mit seiner Frau Connie Angland auf den roten Teppich. Der Anlass war seine neue Show "Landman". Gemeinsam strahlte das Paar und posierte Arm in Arm für die Fotografen. Billy war währenddessen in ein rockiges, dunkles Outfit gekleidet, bestehend aus Mantel, kariertem Hemd, Hut und einigen Ketten. Seine Partnerin wählte hingegen ein fließendes, schwarzes Abendkleid mit dezenten Trägern.

Connie und Billy gehen schon seit rund 20 Jahren gemeinsam durchs Leben, gaben sich aber erst 2014 das Jawort. Die beiden lernten sich 2003 kennen – und lieben. Nur ein Jahr später begrüßten der Schauspieler und seine Liebste ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs, eine Tochter namens Bella, auf der Welt. Billy hat bereits drei Kinder aus zwei früheren Beziehungen. Nun hat er offenbar in Connie seine große Liebe gefunden.

Zuvor war der "Bad Santa"-Darsteller mit dem Hollywoodstar Angelina Jolie (49) liiert. Sie und Billy waren von 2000 bis 2003 verheiratet und führten eine ziemlich wilde Ehe. Damals sorgten die zwei für zahlreiche Schlagzeilen und plauderten nur zu gerne öffentlich über private Themen wie ihre Vorlieben in Sachen Sex. Im Podcast HFPA in Conversation verriet Billy, warum die Beziehung der beiden Schauspieler letztendlich zu Ende ging: "Ich erinnere mich, dass unsere gemeinsame Zeit wirklich toll war. Wir leben nur verschiedene Leben. Sie reist viel, ich lebe zurückgezogen. Das ist wirklich der einzige Grund, weshalb wir vermutlich nicht mehr zusammen sind."

Anzeige Anzeige

Getty Images Billy Bob Thornton und Connie Angland, Mai 2004

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie und Billy Bob Thornton, Juli 2001

Anzeige Anzeige