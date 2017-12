Weihnachten ist Fernsehzeit! Neben dem Festtagsessen, Geschenken und viel Zeit mit den Liebsten gibt es an Weihnachten auch viele tolle Filmklassiker . Darin spielt dann oft ein dicker Mann mit langem weißen Bart, rotem Mantel und Rentierschlitten die Hauptrolle – und zwar die des Weihnachtsmanns. In der Filmgeschichte haben bereits viele Schauspieler den sagenumwobenen Herrn vom Nordpol verkörpert. Doch welcher von ihnen ist euer Favorit?

Tim Allen

In der dreiteiligen Komödie "Santa Clause" spielt Tim Allen (64) den Familienvater Scott Calvin. Als am Heiligabend der Weihnachtsmann von seinem Dach stürzt, steht er vor einer besonderen Aufgabe: Er soll ihn nämlich vertreten! Nachdem er den berühmten roten Mantel angezogen hatte, verwandelte er sich auch noch immer mehr in Santa. Doch schnell begreift Scott, was das für Konsequenzen für ihn und seine Familie haben wird.