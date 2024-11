Billy Bob Thornton schwebt mit sechster Frau im Eheglück

Billy Bob Thornton (69) hat in der "Drew Barrymore Show" seltene Einblicke in sein Privatleben gegeben und über seine sechs Ehen gesprochen. Der Schauspieler, der aktuell in der neuen Serie "Landman" zu sehen ist, erzählte, wie seine jetzige Frau Connie Angland ihm vor 22 Jahren aus einer schwierigen Phase herausgeholfen hat. "Sie hat mich aus der Gosse gezogen", sagte er über ihre Beziehung.

Billy Bob und Connie lernten sich 2003 am Set von "Bad Santa" kennen, als er, nach eigenen Worten, "eine Art verlorenes Wochenende" erlebte. Innerhalb weniger Monate wurden die beiden ein Paar, und Connie unterstützte ihn dabei, sein Leben wieder in den Griff zu bekommen. "Wir sind seit 22 Jahren zusammen, seit 10 Jahren verheiratet und haben eine Tochter namens Bella", berichtete er stolz. In der Show scherzte er auch über seine zahlreichen Ehen und bemerkte, dass er der einzige noch lebende Schauspieler auf einer Liste mit den meisten Hollywood-Ehen sei, neben Legenden wie Mickey Rooney (✝93) und Elizabeth Taylor (✝79), die beide acht Mal verheiratet waren.

Vor Connie war Billy Bob bereits fünf Mal verheiratet. Seine ersten Ehen waren mit Melissa Lee Gatlin, mit der er eine Tochter namens Amanda hat. Dann folgten Toni Lawrence, Cynda Williams und Pietra Dawn Cherniak, mit der er zwei Söhne hat. In den späten 1990er Jahren war er mit Laura Dern (57) liiert, bevor er im Jahr 2000 Angelina Jolie (49) heiratete. Trotz ihrer Trennung 2003 betonte er, dass er und Angelina noch immer gute Freunde seien. "Wir sind seit Jahren befreundet und halten Kontakt", sagte er 2019 gegenüber Us Weekly. Während Angelina nach der Scheidung mit Brad Pitt (60) eine Familie gründete, fand Billy Bob in Connie seine große Liebe.

Getty Images Billy Bob Thornton und Ehefrau Connie im Oktober 2016 in Kalifornien.

Getty Images Angelina Jolie und Billy Bob Thornton, Juli 2001

