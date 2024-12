Elton Johns schockierende Geständnisse über Drogensucht

Elton John (77) hat in einem Interview offenbart, dass er während seiner Drogenzeit schreckliche Entscheidungen getroffen habe und seine Partner wie "Geiseln" behandelt hätte. Der Sänger, der kürzlich vom Time Magazin zum "Icon of the Year" ernannt wurde, blickt auf die Tiefpunkte seiner Karriere zurück, insbesondere auf die Jahre, in denen er kokainabhängig war. "Unter Drogen trifft man furchtbare Entscheidungen", sagte Elton gegenüber dem Magazin. Er gestand, dass sein Verlangen nach Liebe dafür verantwortlich gewesen sei, dass er Menschen in sein Leben gezogen und sie vereinnahmt habe, was letztendlich zu Groll und Verletzungen geführt hätte.

Heute, im Alter von 77 Jahren, erinnert sich Elton daran, wie er 1974 begann, Kokain zu konsumieren und schließlich in den 1990er Jahren eine Entzugsklinik aufgesucht habe. "Es war ein Schock zu sehen, wie weit ich in der menschlichen Skala gesunken war", reflektiert er. "Es war das Peinlichste in meinem Leben, als ich zur Behandlung ging und damals nicht einmal eine Waschmaschine bedienen konnte." Seit seiner Genesung engagiert er sich dafür, anderen Künstlern zu helfen, die mit Sucht zu kämpfen haben, darunter Eminem (52) und Robbie Williams (50). "Es ist schwer, jemandem zu sagen, dass er sich wie ein Idiot benimmt, und es ist schwer zu hören", erklärt Elton. "Irgendwann habe ich die Entscheidung getroffen, zuzugeben, dass ich mich wie ein Idiot verhalte."

Neben seinen persönlichen Erfahrungen äußert sich Elton kritisch zur Legalisierung von Marihuana in Teilen Nordamerikas, die er als "einen der größten Fehler aller Zeiten" bezeichnet. Er warnt vor der Suchtgefahr und dem Risiko, dass Cannabis zu härteren Drogen führen könne. "Wenn man bekifft ist – und ich war es – denkt man nicht normal", betont er. Bereits 1999 gestand er in einem Interview mit David Frost, dass seine Stimmprobleme in den 1980er Jahren durch Marihuanakonsum verursacht worden seien und er auf ärztlichen Rat hin aufgehört habe, zu konsumieren. Bekannt ist Elton auch für sein aufbrausendes Temperament, das in der Dokumentation "Tantrums and Tiaras" aus den 1990er Jahren beleuchtet wurde. Er gibt zu, eine "kurze Zündschnur" zu haben, besonders wenn er müde oder überfordert ist. Trotz seiner Vergangenheit nutzt Elton heute seine Erfahrungen, um offen über seine Fehler zu sprechen und andere zu inspirieren.

Getty Images Elton John im Oktober 2024

Getty Images Elton John und David Furnish, November 2024

