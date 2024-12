Erster Auftritt nach Verlobung: Wo ist Selena Gomez' Ring?

Multitalent Selena Gomez (32) absolvierte kürzlich ihren ersten öffentlichen Auftritt, nachdem sie auf Instagram ihre Verlobung mit dem Musikproduzenten Benny Blanco (36) bekannt gegeben hatte. Bei einem Event im Harmony Gold Theater in Los Angeles fiel jedoch auf: Während Selena ihren 423 Millionen Followern zuvor stolz ihren funkelnden Verlobungsring präsentiert hatte, fehlte der beeindruckende 8-Karat-Marquise-Diamantring bei der Veranstaltung. Stattdessen strahlte die 32-Jährige in einem eleganten Ensemble aus schwarzem Samtrock und weißer Bluse, kombiniert mit einem langen schwarzen Mantel und passenden Pumps.

Auf Bildern, die der Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, dass Selena zu ihrem klassischen Outfit ihre kurzen, leicht gelockten Haare zur Seite gescheitelt trug und dazu auch ein Basic-Make-up wählte, bestehend aus einem schwarzen Mascara und einem kräftigen Rot für die Lippen. Die Beauty vervollständigte den Look mit silbernen Hängeohrringen und einem silbernen Ring am rechten Mittelfinger. Vom Verlobungsring, dessen Wert auf über eine Million Dollar geschätzt wird, fehlte jede Spur.

Bei der Verkündung ihrer Verlobung auf Instagram zeigte Selena ihren Marquise-Schliff-Diamanten, der mit einem Pavé-Band aus Gelbgold ergänzt ist, direkt in die Kamera. Die Lyrik "I'm on my marquise diamonds" aus ihrem Hit "Good For You" nimmt nach der Verlobung eine neue Bedeutung an und begeistert Selenas Fans. Obwohl Benny und Selena sich sonst ziemlich bedeckt halten, sagte sie in einem Hollywood-Reporter-Interview: "Das ist das sicherste Gefühl, das ich jemals in [einer Beziehung] gefühlt habe, und ich sehe eine Zukunft mit dieser Person. Und wenn man sich ein wenig ausgibt, sind die Leute nicht mehr so ​​hungrig danach, einen zu jagen."

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco kuscheln auf einem Selfie, Instagram, 2024

RMBI / BACKGRID Selena Gomez und Benny Blanco, Malibu 2024

