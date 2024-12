Gypsy Rose Blanchards Ex ist nach Scheidung "erleichtert"

Die Münchhausen-Stellvertretersyndrom-Überlebende Gypsy Rose Blanchard (33), die 2016 für die Beteiligung am Mord an ihrer eigenen Mutter verurteilt worden war, hat nach nur vier Monaten Ehe die Scheidung von ihrem Ehemann Ryan Anderson (36) eingereicht. Die Autorin beendete die Beziehung im April und markierte damit das Ende einer kurzen, aber intensiven Phase in ihrem Leben. Ryan zeigte sich laut seinem Anwalt nun erleichtert über den Abschluss des Verfahrens: "Er hat sich immer wie ein Gentleman und ein guter Ehemann verhalten. Er hat diese Scheidung nicht angestrebt, sondern ist nun froh, dass diese Saga in seinem Leben vorbei ist und er freut sich auf einen gesunden Neuanfang", erklärte der Rechtsbeistand im Gespräch mit People.

In einem Interview anlässlich der Veröffentlichung ihrer mit Spannung erwarteten Memoiren "My Time to Stand" gab Gypsy Einblicke in die Gründe für das Scheitern ihrer Ehe. Sie berichtete dem Magazin von Schwierigkeiten in ihrer Beziehung und erwähnte, dass ihr gemeinsames Leben nicht ihren Erwartungen entsprach. "Vielleicht fehlte es an Anziehung oder ich hatte noch nicht alles verarbeitet", resümierte sie. Zudem habe es Probleme in ihrer Intimität gegeben, die sie mit Ryan zu lösen versuchte. Ein weiteres Problem sei ein folgenreicher Streit gewesen: "Er hat ihr ins Gesicht geschlagen und geschrien", behauptete Gypsys Freundin Nadiya Vizier (23) im April gegenüber People. Ryan hingegen stritt die Vorwürfe ab und fühlte sich von der schnellen Entwicklung der Ereignisse in den vergangenen Monaten "überrumpelt". Er betonte, dass er die Scheidung zunächst nicht gewollt habe.

Mittlerweile hat Gypsy in ihrem ehemaligen Verlobten Ken Urker ihr neues Liebesglück gefunden und erwartet ihr erstes gemeinsames Kind mit ihm. Sie erklärte, dass sie Ryan ein Gespräch zur Klärung angeboten habe, um Frieden zu schließen: "Ich habe ihm die Möglichkeit gegeben, ein zivilisiertes Gespräch zum Abschluss zu führen. Ich warte derzeit auf eine Antwort." Während Gypsy sich auf ihre Zukunft mit Ken freut, blickt auch Ryan nach vorn und konzentriert sich auf einen frischen Start. Beide scheinen bereit zu sein, die Vergangenheit hinter sich zu lassen und neue Kapitel in ihrem Leben aufzuschlagen.

Getty Images Gypsy-Rose Blanchard im Mai 2024

Instagram / gypsy.rose.blanchard.insta Ken Urker und Gypsy-Rose Blanchard

