So sehr leidet Gypsy Rose Blanchards Ex unter der Scheidung

Seitdem Gypsy Rose Blanchard (33) im vergangenen Dezember aus dem Gefängnis entlassen wurde, glich ihr Leben einem ziemlichen Wirbelwind. Mittendrin steckt ihr baldiger Ex-Mann Ryan Anderson, von dem sie sich im Mai nach nur wenigen Monaten Zweisamkeit scheiden ließ. In einem Interview mit Us Weekly sprach dieser nun ganz offen darüber, wie er die Trennung erlebt. "Nach allem, was passiert ist, hat sie mir keine andere Wahl gelassen, als zu versuchen, weiterzuziehen", meinte er und fügte traurig hinzu: "Ich habe sie geheiratet, weil ich mein Leben mit ihr verbringen wollte. Gypsy war alles, was ich je wollte."

Gypsy ist mittlerweile mit ihrem früheren Verlobten Ken Urker zusammen. Die beiden erwarten aktuell ein gemeinsames Kind. Ein Insider erzählte dem Magazin, dass die Autorin und ihr Ex Ryan dennoch ab und zu in Kontakt stehen würden. "Sie texten von Zeit zu Zeit. Sie hat ihm sogar geschrieben, um sich dafür zu entschuldigen, wie sie ihn nach der Trennung behandelt hat", gab der Informant preis. Dabei spielte er wahrscheinlich darauf an, dass Gypsy direkt im selben Monat mit Ken zusammen gekommen ist, in dem sie die Scheidung von Ryan eingereicht hat.

Gypsys Beziehungen sind ähnlich turbulent wie ihr bisheriges Leben: 2015 wurde sie für den Mord an ihrer Mutter Clauddine "Dee Dee" Blanchard zu 10 Jahren hinter Gittern verurteilt. Dee Dee soll ihre Tochter zuvor aufgrund des Münchhausen-Stellvertreter-Syndroms jahrelang misshandelt haben. Während Gypsy ihre Haftstrafe absaß, lernte sie Ryan kennen: 2020 schrieb er ihr einen Brief und sie wurden schnell zu Brieffreunden. Als die Pandemieregelungen 2021 zurückgeschraubt wurden, trafen sie sich erstmals und nur ein Jahr später heirateten sie auch schon. Die Zeremonie wurde damals im Gefängnis abgehalten. Im Dezember 2023 wurde Gypsy schließlich auf Bewährung freigelassen.

Getty Images Ryan Anderson und Gypsy Rose Blanchard, Januar 2024

