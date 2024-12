Gypsy Rose Blanchards S*xleben mit Ex-Mann war "nicht ideal"

Die Münchhausen-Stellvertretersyndrom-Überlebende Gypsy Rose Blanchard (33), die 2016 für die Beteiligung am Mord an ihrer eigenen Mutter Dee Dee verurteilt worden war, hat kürzlich überraschende Einblicke in ihr turbulentes Liebesleben gegeben. In einem exklusiven Interview mit dem Magazin People machte sie nun die Scheidung von ihrem Ex-Mann Ryan Scott Anderson, den sie 2022 hinter Gittern geheiratet hatte, offiziell. Ihr S*xleben sei "nicht ideal" gewesen. Heute sei sie aber wieder glücklich mit ihrem Ex-Verlobten aus der Zeit im Gefängnis und aktuellen Freund Ken Urker. Gypsy, deren Memoiren "My Time to Stand" am 10. Dezember erschienen sind, sprach offen über die Gründe für das Ende ihrer Ehe, ein scheinbar enttäuschendes S*xleben und ihre neue Beziehung. Sie verriet Details über ihre Erfahrungen hinter verschlossenen Türen, die sie dazu veranlasst haben sollen, einen Schlussstrich zu ziehen.

Gypsy erzählte, dass das S*xleben mit Ryan nicht ihren Erwartungen entsprochen habe und dass sie ihm dies auch persönlich mitgeteilt habe. "Vielleicht lag es an fehlender Anziehungskraft oder daran, dass ich manche Dinge noch nicht richtig verarbeiten konnte", rekapitulierte sie. Interessanterweise hatte sie zu einem früheren Zeitpunkt in den sozialen Medien noch von ihm geschwärmt und geschrieben: "Die Leute sind nur neidisch, weil du mir jede Nacht den Atem raubst. Ja, ich sage es, der 'D' ist der Hammer." Nun gesteht sie jedoch, dass diese Aussagen nicht der Realität entsprachen. Mit Ken hingegen habe sie eine ganz neue Ebene von Intimität entdeckt. "Als Ken wieder auf der Bildfläche erschien, muss man wissen, dass sich sieben Jahre lang eine Spannung aufgebaut hatte, und es war unglaublich", erinnerte sie sich an ihre erste s*xuelle Begegnung. Durch die Beziehung zu Ken habe sie gelernt, sich wohlzufühlen und offen über ihre Bedürfnisse zu sprechen.

Die Vergangenheit von Gypsy ist geprägt von traumatischen Erlebnissen. Sie verbrachte acht Jahre im Chillicothe Correctional Facility in Missouri, weil sie an der Tötung ihrer Mutter Dee Dee Blanchard beteiligt war. Ihre Mutter hatte sie jahrelang unter dem Münchhausen-Stellvertretersyndrom leiden lassen, indem sie vorgab, ihre Tochter sei schwer krank, um Aufmerksamkeit und Mitleid zu erlangen. Während ihrer Zeit im Gefängnis sprach Gypsy auch über den s*xuellen Missbrauch, den sie in ihrer Kindheit erfahren hatte. Heute schaut sie jedoch nach vorn: Sie und Ken erwarten ihr erstes gemeinsames Kind, eine Tochter, die Anfang nächsten Jahres zur Welt kommen soll und den Namen Aurora tragen wird. "Ich freue mich sehr darauf, sie in die Welt zu bringen und viel Familienzeit miteinander zu verbringen", sagte sie. Mit dem Ende ihrer Bewährungszeit im nächsten Jahr plant sie, sich Schritt für Schritt in ein privateres Leben zurückzuziehen.

Getty Images Ryan Anderson und Gypsy Rose Blanchard, 2024

Instagram / gypsy.rose.blanchard.insta Ken Urker und Gypsy-Rose Blanchard

