Gypsy Rose Blanchard und Ryan sind offiziell geschieden

Acht Monate nachdem Gypsy Rose Blanchard (33) die Scheidung von ihrem Mann Ryan Anderson (36) eingereicht hatte, soll diese nun am Montag finalisiert worden sein. Das bestätigte der Gerichtsvollzieher der Gemeinde Lafourche in Louisiana gegenüber People. Ryan sei am Gerichtstermin nicht anwesend gewesen, weshalb die ehemalige Insassin und Opfer des bekannten Münchhausen-Stellvertreter-Syndroms ihm angeblich das Angebot machte, mit einem ruhigen Gespräch die Trennung abzuschließen. Der Anwalt ihres Ex-Partners, Randy J. Fuerst, äußerte sich zu dem Verbleib seines Mandanten: "Ryan Anderson war sich bewusst, dass die Scheidung heute stattfand. Er hat sich immer wie ein Gentleman und ein guter Ehemann verhalten." Mittlerweile soll er froh sein, einen Neuanfang starten zu können.

Die 33-Jährige gab das Beziehungsende im März bekannt. Grund dafür soll laut einer Freundin von Gypsy ein hitziger Streit sein, der im selben Monat vorgefallen war. "Er ist mit seinem Gesicht ganz nah gekommen und hat geschrien", erzählte Nadiya Vizier gegenüber dem Magazin. Die "My Time to Stand"-Autorin soll deshalb Angst gehabt haben, von ihrem damaligen Mann geschlagen zu werden. "Das hat er nicht getan - aber das ist in der Vergangenheit mit ihrer Mutter passiert. Also war ihr erster Instinkt, sich zusammenzureißen und vorbereitet zu sein", fügte Nadiya hinzu. Ryan selbst bestritt diesen Vorfall.

Nach ihrer turbulenten Vergangenheit soll Gypsy inzwischen mit ihrem neuen Partner Ken Urker zusammen sein. Die beiden lernten sich während der Gefängnisstrafe der heutigen Reality-TV-Bekanntheit kennen, die sie wegen des Mordes an ihrer Mutter Dee Dee Blanchard verbüßen musste. Damals verlobte sich das Paar, trennte sich aber bereits im Jahr 2019, während Gypsy immer noch hinter Gittern saß. Nach dem Beziehungs-Aus von ihr und Ryan ließen Gypsy und Ken ihre Liebe neu aufleben. Im Mai gaben die beiden bereits bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten, ein kleines Mädchen namens Aurora Raina Urker, das im Januar 2025 zur Welt kommen soll.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gypsy Rose Blanchard , Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / gypsy.rose.blanchard.insta Ken Urker und Gypsy-Rose Blanchard

Anzeige Anzeige