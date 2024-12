Keanu Reeves kämpft als cooler Roboterpilot in neuer Serie

Keanu Reeves (60) ist ab sofort in der neuen Animationsserie "Secret Level" auf Amazon Prime Video zu sehen. In der Serie, die auf insgesamt 15 Videospielen basiert, verkörpert Keanu Reeves einen Piloten eines riesigen Kampfroboters im Segment zu "Armored Core". Die Serie verspricht, Fans von Videospielen, Science-Fiction und Animation gleichermaßen zu begeistern. Neben Keanu sind auch andere Hollywood-Größen wie Arnold Schwarzenegger (77) und Kevin Hart (45) mit von der Partie. Zusammen bringen sie 15 verschiedene Spiele-Universen in 15 Episoden auf die Bildschirme und eröffnen den Zuschauern neue, faszinierende Welten.

"Secret Level" wurde von Tim Miller und seinem Blur Studio produziert, die bereits mit "Love, Death & Robots" auf Netflix große Erfolge gefeiert haben. Die Serie adaptiert in jeder Folge ein bekanntes Videospiel und bietet eine beeindruckende Vielfalt an Animationsstilen und erzählerischen Ansätzen. Neben "Armored Core" sind unter anderem auch Spiele wie "Warhammer 40K", "Unreal Tournament", "Pac-Man", "Mega Man" und "Dungeons & Dragons" vertreten. Die Zuschauer können sich auf actionreiche, humorvolle und tiefgründige Geschichten freuen, die sowohl Fans der Originalspiele als auch Neulinge ansprechen sollen. Weitere bekannte Stimmen in der Serie sind Patrick Schwarzenegger (31), Ariana Greenblatt und Temuera Morrison, die den Figuren Leben einhauchen.

Keanu Reeves ist nicht nur für seine ikonischen Rollen in Blockbustern wie "Matrix" und "John Wick" bekannt, sondern auch für seine nahbare Art und sein Engagement abseits der großen Leinwand. Seine Beteiligung an "Secret Level" zeigt seine Affinität zur Gaming-Welt, die er bereits mit seiner Rolle als Johnny Silverhand im Videospiel "Cyberpunk 2077" unter Beweis gestellt hat. Abseits des Rampenlichts engagiert sich Keanu für wohltätige Zwecke und ist für seine Bescheidenheit bekannt. Sein persönlicher Einsatz und seine Leidenschaft für kreative Projekte machen ihn zu einem der sympathischsten Stars in Hollywood. Fans weltweit schätzen ihn für seine Authentizität und seine Bodenständigkeit.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Keanu Reeves und Arnold Schwarzenegger posieren

Getty Images Keanu Reeves bei der Premiere von "John Wick: Kapitel 4" in Hollywood, März 2023

