Nick Nolte dreht "Crime 101" mit Chris Hemsworth in L.A.

Nick Nolte (83) wurde vor kurzem in Los Angeles am Set seines neuesten Projekts, dem Amazon Studios-Film "Crime 101", gesichtet. Der Hollywood-Veteran war in eine dunkelgraue Jacke und Hose gekleidet und trug sein Haar dezent nach hinten gebürstet. An seiner Seite befand sich Chris Hemsworth (41), bekannt aus Thor, der ein schlichtes schwarzes Ensemble trug, bestehend aus Kapuzenpullover und Hose. Zum weiteren hochkarätigen Cast des Krimifilms gehören Halle Berry (58), Barry Keoghan (32) und Jennifer Jason Leigh (62).

Der Film unter der Regie von Bart Layton basiert auf einer Novelle von Don Winslow und dreht sich um eine Reihe ungelöster Juwelendiebstähle entlang des Pacific Coast Highway. Der vermeintliche Täter nutzt ein Protokoll namens Crime 101, das die Ermittler glauben lässt, es handle sich um südamerikanische Kartelle. Doch Detective Lou Lubesnick ist überzeugt, dass nur ein einzelner Dieb dahintersteckt, der seinen letzten großen Coup plant. In diesem Kriminalfilm teilt Nick den Bildschirm mit zahlreichen anderen Schauspielern wie Corey Hawkins oder Tate Donovan (61), und arbeitet an einer anspruchsvollen Kriminalgeschichte, die sowohl Spannung als auch Intrigen verspricht.

Nick sprach im vergangenen November mit Business Insider über seine ungebrochene Leidenschaft für die Schauspielerei. Auf die Frage, was ihn antreibe, noch immer Rollen zu übernehmen, sagte der Oscar-nominierte Darsteller: "Ich habe immer etwas Künstlerisches außerhalb von mir selbst, auf das ich mich fokussieren kann, daher interessiere ich mich weiter für Geschichten." Ein bemerkenswertes Detail aus Nicks Vergangenheit ist, dass er einst für die Rolle von Superman in Erwägung gezogen wurde. Der Schauspieler jedoch wollte die Rolle nur spielen, wenn er sie als schizophrenen Charakter hätte auslegen können, was letztlich dazu führte, dass Christopher Reeve den berühmten Charakter übernahm. Lachend gesteht Nick: "Das war Sabotage. Es wäre sehr seltsam gewesen, das zu spielen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Hemsworth, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Nick Nolte in New York City

Anzeige Anzeige