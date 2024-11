Erste Set-Fotos: So gut harmonieren Halle Berry und Chris

Halle Berry (58) und Chris Hemsworth (41) wurden vor wenigen Tagen gemeinsam am Set ihres neuen Films "Crime 101" in Los Angeles gesichtet. Die Schauspielerin begrüßte ihren Co-Star, während die Kameras gerade pausierten, mit einer herzlichen Umarmung – wie man auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, erkennen kann. Halle zeigte sich in einem sportlich-entspannten Look bestehend aus eng anliegenden weinroten Leggings, einem beigen Oversize-Sweatshirt und schwarzen Clogs. Sie schien ungeschminkt zu sein und ihr goldbrauner Bob-Haarschnitt war zu einem Seitenscheitel und lockeren Wellen gestylt. Chris hielt es schlicht in einem schwarzen T-Shirt mit Rundhalsausschnitt, einer passenden Hose und Turnschuhen.

Anfang Oktober berichtete Deadline, dass die Oscarpreisträgerin in Verhandlungen steht, um bei der Verfilmung von Don Winslows Roman "Crime 101" mitzuwirken. Neben Halle und Chris ist auch der irische Schauspieler Barry Keoghan (32) mit von der Partie. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen perfekt organisierte Juwelendiebstähle entlang der Pazifikküste, die zunächst kolumbianischen Kartellen zugeschrieben werden. Doch ein beharrlicher Ermittler stößt auf eine überraschende neue Spur. Regie führt Bart Layton, der mit diesem Projekt an seinen Thriller "American Animals" von 2018 anknüpft. Das Drehbuch schrieb er gemeinsam mit Peter Straughan, und Joely Fether agiert als ausführende Produzentin.

Abseits vom Set von "Crime 101" scheint Halle privat gerade überglücklich zu sein. Im Podcast "Armchair Expert" sprach die 58-Jährige offen über ihre Beziehung zu Musiker Van Hunt (54). Das Paar feierte kürzlich seinen vierten Jahrestag – für Halle ein Meilenstein, den sie zuvor noch nie erreichte. Sie erklärte, sie habe sich früher aus den falschen Gründen auf ihre Partner eingelassen: "Es gab immer etwas, das sich vertraut anfühlte, aber nach etwa drei Jahren erkannte ich, was diese falschen Gründe waren." Mit Van sei es jedoch anders. "Er ist ruhig und genau das, wovon ich geträumt und was ich gesucht habe. Wir haben gefeiert, als wären wir seit 20 Jahren verheiratet", berichtete das ehemalige Bond-Girl amüsiert.

Getty Images Barry Keoghan, Schauspieler

Getty Images Van Hunt und Halle Berry beim Red Sea International Film Festival 2023

