Prinzessin Kate setzt auf humorvolle Deko für Weihnachten

Prinzessin Kate (42) sorgt jedes Jahr zu Weihnachten dafür, dass ihre Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) eine festliche Zeit wie "jedes andere Kind im Land" haben. Neben den traditionellen royalen Feiertagen wie einem formellen Dinner und dem Kirchenbesuch am Weihnachtstag bringt Kate mit einem "humorvollen" Dekorationsstil eine persönliche Note in die Feierlichkeiten. Grant Harrold, ein ehemaliger Butler der königlichen Familie, enthüllte gegenüber Fabulous, dass die Familie wahrscheinlich ein Schild mit der Aufschrift "Weihnachtsmann, bitte hier anhalten" für die Kinder aufstellen wird.

Grant verriet auch, dass Kate und William (42) großen Wert auf traditionelle Weihnachtsbräuche legen. "Sie sind sehr familienorientiert und haben einen großartigen Sinn für Humor", sagte er. Die Kinder hängen Strümpfe am Kamin auf, stellen Milch für die Rentiere bereit und legen Mince Pies (traditionelles süßes Weihnachtsgebäck) für den Weihnachtsmann aus. Im letzten Jahr wurden George, Charlotte und Louis beim Weihnachtskonzert "Together at Christmas" in der Westminster Abbey gesehen, wie sie Briefe an den Weihnachtsmann einwarfen. Außerdem besucht die Familie laut The Sun regelmäßig "Lapland UK", einen weihnachtlichen Erlebnispark in der Nähe ihres Zuhauses in Windsor, wo die Kinder die Elfenwerkstatt besichtigen und den Weihnachtsmann persönlich treffen können.

Die königliche Familie pflegt außerdem die Tradition, sich am Heiligabend kleine, humorvolle Geschenke zu machen. Dieser Brauch, der auf die deutsche Weihnachtskultur zurückgeht, wurde von der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) sehr geschätzt. Prinz William verriet zudem, dass sein liebster Weihnachtsfilm "Elf" ist. "Er bringt mich jedes Jahr zum Lachen", sagte er einst bei einem Besuch im Royal Marsden Hospital. Diese persönlichen Einblicke zeigen, wie die Familie die Festtage auf ihre ganz eigene Weise genießt.

Getty Images Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George

Getty Images Prinz William, Prinz George, Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinzessin Kate im Dezember 2024

