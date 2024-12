Prinz William und Prinzessin Kate planen ruhige Weihnachten

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) freuen sich darauf, nach einem schweren Jahr die Weihnachtszeit mit ihrer Familie zu verbringen. Das Paar wird die Feiertage traditionell in Norfolk verleben und am Weihnachtstag König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) auf Sandringham Gesellschaft leisten, wie Hello! berichtet. Zusammen mit ihren drei Kindern – Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) – werden sie auf ihrem Landsitz Anmer Hall übernachten. Die Familie kann es kaum erwarten, Zeit miteinander zu verbringen und die festliche Stimmung zu genießen.

Im Vorfeld der Feiertage plant Kate zwei bedeutende öffentliche Auftritte. Zunächst wird sie gemeinsam mit William den Emir von Katar bei dessen Staatsbesuch am Dienstag begrüßen. Am 6. Dezember wird die Prinzessin dann Gastgeberin ihres jährlichen Weihnachtsliedergottesdienstes in der Westminster Abbey sein. Ihre Rückkehr zu öffentlichen Auftritten erfolgt schrittweise, während sie sich weiterhin von ihrer Krebserkrankung erholt. Im Januar unterzog sich Kate einer größeren Bauchoperation und erhielt zwei Monate darauf die Diagnose. In einer bewegenden Videobotschaft teilte die dreifache Mutter nach ihrer Behandlungszeit mit, dass sie ihre Chemotherapie abgeschlossen habe. Dabei waren seltene Aufnahmen der royalen Familie zu sehen.

Die Weihnachtszeit in Norfolk ist für die Familie eine liebgewonnene Tradition. Anmer Hall, ihr Landsitz auf dem Gelände des Sandringham-Anwesens, bietet ihnen die perfekte Umgebung, um dem Trubel des königlichen Lebens zu entfliehen. William schwärmte in der Vergangenheit von den glücklichen Momenten, die er dort als Kind verbracht hatte, und wie wichtig ihm diese Tradition ist. Kate legt großen Wert darauf, ihren Kindern ein möglichst normales Leben zu ermöglichen und Familientraditionen wie das gemeinsame Schmücken des Weihnachtsbaums und das Backen von Plätzchen zu pflegen. Nach den Herausforderungen des vergangenen Jahres ist die gemeinsame Zeit für sie von besonderer Bedeutung.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, britische Royals

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William, britische Royals

