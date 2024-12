So läuft die Kinderplanung bei Sam Dylan und Rafi Rachek

Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) hegen schon seit einiger Zeit den Wunsch, gemeinsam Nachwuchs zu bekommen. In letzter Zeit waren die Sommerhaus-Gewinner jedoch viel unterwegs und Sam eröffnete seinen eigenen Store. Daher hat Promiflash nachgefragt: Wie läuft es aktuell bei den Realitystars in puncto Kinderplanung? "Das ist nach wie vor mein großer Lebenstraum, aber ich möchte dann auch für das Kind da sein. Gerade aktuell nicht, weil ich habe nicht mal Zeit für mich, aber in den nächsten fünf Jahren muss es einfach klappen", erklärt Sam und fügt hinzu: "Vielleicht sagt man, im nächsten Jahr muss es schon so weit sein, aber ich möchte dem Kind ja dann auch was bieten können."

Zwar könne der 33-Jährige durch diverse Teilnahmen an Reality-TV-Shows jetzt schon einiges bieten, doch aktuell legt Sam seinen Fokus auf etwas anderes: "Gerade möchte ich einfach noch meine Träume ausleben können, sei es jetzt der eigene Store oder was noch alles dazukommt, und dann – weil das ist ja eine Lebensaufgabe mit Kind – dann will ich mich nur noch darauf fokussieren." Schließlich steht für Sam auch fest, was er nicht will: "Ich würde es nicht so machen wie andere, die ein Kind haben und das dann die ganze Zeit alleine lassen und durch die Welt reisen. Man muss schon wissen, wenn man ein Kind hat, dann ist das halt immer dabei."

Dass Sam und Rafi zusammengehören und eine Familie gründen wollen, stellten sie im Sommerhaus der Stars unter Beweis. "Das Sommerhaus hat uns gestärkt, weil wir jetzt noch mehr wissen, was wir an dem anderen haben", betont der ehemalige Prince Charming-Teilnehmer im Gespräch mit Promiflash und erklärt: "Wenn man genau hinschaut, merkt man, dass wir keine richtigen Streitereien haben. Wir necken uns, das machen wir aber auch in unserem Alltag, das macht uns irgendwie Spaß, aber unsere Beziehung ist wahrscheinlich eine der stärksten im Sommerhaus."

Anzeige Anzeige

ActionPress / Michael Timm Sam Dylan, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / houseofdylan Rafi Rachek und Sam Dylan im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige