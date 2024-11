"Bude eingerannt": Sam Dylan schwärmt von Store-Eröffnung

Sam Dylan (33) ist seit Kurzem stolzer Ladenbesitzer: Am 25. Oktober öffneten die Pforten seines Geschäfts "The House" im Rhein-Center in Köln. In dem Shop dreht sich alles um Disney. Im Promiflash-Interview berichtet der Realitystar nun über die Eröffnung: "Ich hatte natürlich immer gehofft, dass das gut ankommt, aber dass es so krass ist… Leute sind teilweise zwei Stunden in der Schlange gestanden, um in diesen Store zu kommen. Da kamen Leute von Rostock, von der Nordsee, aus Berlin, aus Brandenburg. Krass einfach, dass Leute aus ganz Deutschland gekommen sind für meine Store-Eröffnung", berichtet der Partner von Rafi Rachek (34) freudestrahlend.

Aktuell brummt der Laden und Sam schwärmt gegenüber Promiflash: "Es läuft aktuell wirklich noch besser, als ich mir das vorgestellt habe. Wir kommen gar nicht hinterher, die Artikel wieder aufzufüllen. Wir sind auch leider schon stellenweise ausverkauft. Im Großen und Ganzen haben uns die Leute wirklich die Bude eingerannt." Für die Eröffnung hatte sich Sam so einiges einfallen lassen: Unter anderem konnten sich die Kunden zeitweise von Reality-TV-Bekanntheiten wie Yeliz Koc (31) oder Tanja Tischewitsch (35) bedienen und abkassieren lassen.

Der neue Shop ist jedoch nicht die einzige Einnahmequelle des 33-Jährigen: Sam und sein Partner Rafi sind derzeit auch bei "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen und sorgen dort mächtig für Ärger. Die Showteilnahme kostete den Reality-TV-Star nun sogar die Freundschaft zu Theresia Fischer (32). Gegenüber Promiflash äußerte sich Sam zu dem Freundschafts-Aus: Für ihn ist klar, dass Theresias Partner Stefan Kleiser Schuld an der Situation hat. So habe Theresia Sam erklärt, dass sie mit seinen Aussagen in den Interviews nicht einverstanden ist. Daraufhin habe Sam ihr geantwortet: "Theresia, es ist nicht böse gemeint, ich mag dich als Mensch und weiß dich super zu schätzen. Aber du merkst es vielleicht nicht, weil du verliebt bist, aber [...] der Stefan manipuliert dich. Der redet immer so lange auf dich ein."

Krick, Jens / ActionPress Sam Dylan, Realitystar

RTL Sam Dylan und Theresia Fischer im "Sommerhaus der Stars"

