In dieser Rolle verbreitet sie Jahr für Jahr einen ganz besonderen Weihnachtszauber! 2000 spielte die damals sechsjährige Taylor Momsen (24) die zuckersüße Cindy Lou Who in "Der Grinch". Mittlerweile geht die Amerikanerin aber ihrer wahren Passion nach – und hat das unschuldige Image des goldigen kleinen Mäuschens komplett abgelegt: Heute verdient Taylor ihre Brötchen als Frontfrau und Sängerin der Rockband The Pretty Reckless und gleicht optisch eher einem supersexy Vamp!