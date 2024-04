Max George widmet Tom Parker zum Todestag emotionale Worte

Er wird ihn niemals vergessen! Vor zwei Jahren verstarb Tom Parker (✝33) an den Folgen seiner Krebserkrankung. Anlässlich seines Todestages erinnert sein ehemaliger The Wanted-Bandkollege und guter Freund Max George (35) nun an den Sänger. "Zwei Jahre ohne dich, mein Bruder. Es fühlt sich immer noch nicht real an. Habe das [Foto und Video] heute gefunden... unsere letzte Übernachtung. Ich werde es immer in Ehren halten", schreibt er auf Instagram. In dem Clip sagt Max: "Nun, es ist schon eine Weile her, seit wir das gemacht haben. George und Parker übernachten". Das Video wurde während ihrer Tournee im Jahr 2022 aufgenommen.

In den Kommentaren unter dem Post schenken die Fans Max einige aufbauende Worte. "Es scheint bis heute nicht real zu sein. Er war definitiv eine Legende seiner Zeit. Ich schicke euch all meine Liebe", kommentiert ein User. "Ich schicke dir heute extra viel Liebe. Schätz all diese kostbaren Erinnerungen!", schreibt ein weiterer Follower. "Ich hoffe, dir geht es heute gut, Max. Ich denke an dich und alle Jungs und natürlich an Toms Familie. Wir sind alle für dich da für immer und ewig", lässt ein anderer Fan wissen.

Auch Toms Witwe Kelsey Parker widmet dem verstorbenen Musiker einige rührende Zeilen auf Instagram. "Ich kann nicht glauben, dass es schon zwei Jahre her ist. Es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen, dass du uns verlassen hast […]. Ich weiß, dass du so stolz auf mich wärst, ich bin so stolz auf mich, aber ich wünschte mir mehr als alles andere, du wärst hier, um es mir selbst zu sagen", schreibt sie. "[…] Man sagt, das zweite Jahr sei das schwerste, und alle sagen mir immer wieder, wenn ich das überlebe, kann ich alles überleben. Aber ich fühle mich irgendwie schwächer als zuvor", fährt Kelsey fort. Dazu teilt sie ein Video, das einige glückliche Momente aus ihrer Beziehung zeigt.

Getty Images Tom Parker, Sänger

Getty Images Tom und Kelsey Parker bei einer Premiere, März 2016

