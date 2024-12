The-Wanted-Star Max George wegen Herzproblemen in Klinik

Der Sänger Max George (36) von der britischen Boyband The Wanted hat am Donnerstag bekanntgegeben, dass er aufgrund von Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert wurde und sich über die Weihnachtszeit einer Operation unterziehen muss. Der Musiker fühlte sich unwohl und wurde nach einigen Untersuchungen mit einer Herzerkrankung diagnostiziert. Obwohl er die genaue Diagnose nicht preisgab, betonte Max, wie glücklich er sei, dass das Problem frühzeitig erkannt wurde. Seine Fans bat er um Verständnis und Unterstützung in dieser schwierigen Zeit.

In einer Botschaft an seine Anhänger auf Instagram schrieb Max: "Leider haben die Tests ergeben, dass ich Probleme mit meinem Herzen habe. Ich brauche noch weitere Untersuchungen, um das Ausmaß der Probleme zu bestimmen und welche Operation ich benötige, um wieder auf die Beine zu kommen." Er fügte hinzu: "Weihnachten in einem Krankenhausbett war nicht das, was ich geplant hatte, aber ich bin von Liebe und Unterstützung umgeben." Seine Partnerin Maisie Smith (23), ihre Familien und Freunde stehen ihm dabei zur Seite.

Die letzten Jahre waren für Max von persönlichen Herausforderungen geprägt. Nach der Auflösung von The Wanted im Jahr 2014 sprach er offen über seine Kämpfe mit Depressionen und Alkoholproblemen. Der Verlust seines Bandkollegen und engen Freundes Tom Parker (✝33) im Jahr 2022, der im Alter von 33 Jahren an einem Gehirntumor verstarb, traf ihn besonders hart. Max hat immer wieder die Bedeutung mentaler Gesundheit betont und andere ermutigt, sich Hilfe zu suchen. Seine Fans hoffen nun auf eine baldige Genesung und senden ihm liebevolle Botschaften der Unterstützung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Max George und Maisie Smith, Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / maxgeorge Max George und Tom Parker

Anzeige Anzeige