Emma erhebt Fremdgehvorwürfe: Umut Tekin wundert es nicht

Emma Fernlund (23) und Umut Tekin (27) liefern sich aktuell eine filmreife Schlammschlacht im Netz. Heute Morgen gab der einstige Bachelorette-Teilnehmer die Trennung von der Fitness-Influencerin bekannt. Diese reagierte anschließend völlig schockiert auf das Beziehungsaus und erhob schwere Anschuldigungen gegen ihren Verflossenen. Laut Emma habe nämlich Umut sie betrogen und nicht andersherum. Natürlich lässt der Influencer diesen Vorwurf nicht unkommentiert und schreibt in seiner Instagram-Story: "Jetzt versucht man natürlich, den Spieß umzudrehen. Hat ja auch sonst lange in der Beziehung geklappt."

Aber damit nicht genug – man könnte beinahe meinen, dass Umut seiner Ex droht. "Ich würde an deiner Stelle lieber aufpassen, was du sagst, Emma, und am besten bei der Wahrheit bleiben", wettert er auf Social Media. Was er mit diesem Satz genau meint, lässt er offen. Nachdem Umut sich vor wenigen Stunden öffentlich von Emma getrennt hatte, veröffentlichte sie in ihrer Story unter Tränen eine Stellungnahme und erhob schwere Vorwürfe: "Umut übertreibt doch im Klub und hat mit anderen Weibern rumgef*ckt, und ich habe ihm das verziehen. Ich habe nichts gemacht und er postet so eine Sche*ße."

Emma und Umut lernten sich während der Dreharbeiten von Temptation Island V.I.P. kennen und lieben – denn ihren Job als Verführerin machte die Blondine einwandfrei. Eigentlich wollten sich Umut und seine damalige Partnerin Jana-Maria Herz (32) in Sachen Treue testen, scheiterten allerdings kläglich. Der 27-Jährige ging nämlich mit Emma vor laufenden Kameras fremd. Anschließend führten die beiden eine Beziehung und nahmen sogar am diesjährigen Sommerhaus der Stars teil. Ihre Fans und Mitstreiter vermuteten aber bereits während der Ausstrahlung, dass Emma und Umut vom berühmt-berüchtigten Sommerhausfluch heimgesucht werden.

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund und Umut Tekin, Reality-Pärchen

Instagram / emmashealth_ Umut Tekin und Emma Fernlund im August 2024

