Brad Pitt vermisst seine Kinder besonders an den Feiertagen

Brad Pitt (60) hat erzählt, dass die aktuelle Zeit besonders herausfordernd für ihn sei. „Ich vermisse meine Kinder und wünschte, ich hätte eine engere Beziehung zu ihnen, vor allem, weil ich diesen Monat die Feiertage und meinen Geburtstag feiere", sagte Brad laut Page Six. Der Schauspieler wird am 18. Dezember 61 Jahre alt und wünscht sich eine engere Beziehung zu seinen sechs Kindern, die er mit seiner Ex-Frau Angelina Jolie (49) teilt. Das ehemalige Paar befindet sich jedoch noch immer in einem Rechtsstreit um Sorgerecht und Eigentum, was die Situation zusätzlich erschwert.

Die leiblichen Kinder Shiloh (18) und die Zwillinge Knox (16) und Vivienne (16) sowie die adoptierten Kinder Maddox (23), Pax (21) und Zahara (19) leben größtenteils bei Angelina. Inmitten der rechtlichen Auseinandersetzungen hat Shiloh im Mai ihren Nachnamen rechtlich geändert, was Brad sehr getroffen haben soll. Allerdings soll er Pax nach einem Motorradunfall im Juli nicht einmal im Krankenhaus besucht haben, was zeige, wie distanziert das Verhältnis zu seinen Kindern sei, so Daily Mail.

Brad und Angelina lernten sich 2005 am Set von "Mr. & Mrs. Smith" kennen und galten lange Zeit als das Traumpaar Hollywoods. Nach der Hochzeit im Jahr 2014 und der Trennung 2016 begann der Scheidungskrieg. Trotz all der Turbulenzen hat Brad seit zwei Jahren eine neue Partnerin. Mit der Schmuckmanagerin Ines de Ramon (31) blickt er hoffnungsvoll ins neue Jahr.

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt

PGpg7/©2014 RAMEY PHOTO / Mega Brad Pitt und Angelina Jolie mit ihren Kindern, 2014

