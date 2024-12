Augenzeuge von Liam Paynes Balkonsturz leidet unter Trauma

Liam Payne (✝31), der berühmte Sänger und Schauspieler, kam am 16. Oktober dieses Jahres bei einem tragischen Vorfall in Buenos Aires ums Leben – er war von einem Hotelbalkon gestürzt. Diesen Sturz hat Bret Watson, ein Hotelgast des CasaSur Palermo, miterlebt. Bret hatte sich gerade mit seiner Hochzeitsplanerin in einem Raum im ersten Stock des Hotels befunden, als er Liam im freien Fall beobachtete. Trotz schneller Hilfe konnte Liam nicht gerettet werden. Die schockierende Erfahrung hat Bret zutiefst getroffen. In der neuen Dokumentation "TMZ präsentiert: Liam Payne: Wer ist schuld?" gesteht Bret, dass ihn die Bilder von Liams Sturz immer noch verfolgen.

In der Dokumentation kommen neben Bret auch andere zu Wort. So auch Roger Nores, ein enger Freund von Liam. Er erzählt, dass der Sänger eine Stunde vor dem Fall noch gut gelaunt gewesen sei. Bret hingegen berichtet, dass Liam im Laufe des Tages zunehmend aggressiver geworden sei und viel Alkohol konsumiert habe. Wie aus Textnachrichten hervorgeht, soll Liam außerdem Kokain verlangt haben. Braian Paiz, ein Kellner des Hotels, wird von der Staatsanwaltschaft beschuldigt, Liam mit Drogen versorgt zu haben. Er räumt ein, dem Sänger Whisky und Kokain besorgt zu haben, jedoch ohne dafür bezahlt worden zu sein.

Bevor sich Liam auf seine Solokarriere konzentrierte, hatte er als Mitglied von One Direction Millionen Fans begeistert. Abseits der Bühne war er Vater eines Sohnes, den er mit seiner Ex-Freundin Cheryl Cole (41) großzog. Freunde und Fans weltweit reagierten erschüttert auf seinen Tod. Die Dokumentation "TMZ präsentiert: Liam Payne: Wer ist schuld?" beleuchtet nun die letzten Stunden des Sängers und zeigt, welche weitreichenden Auswirkungen sein tragischer Tod hat.

Getty Images Liam Payne, Sänger

Getty Images Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson, und Zayn Malik, Mitglieder von One Direction