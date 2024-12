Kellner nahm Drogen mit Liam Payne im Hotel vor dessen Tod

Es gibt weitere Details über die Tage vor Liam Paynes (✝31) tragischem Tod. Im Rahmen einer Dokumentation von TMZ meldet sich Kellner Braian Pais zu Wort, der mit dem One Direction-Star mehrere Nächte gefeiert haben soll. Kurz vor dem Ableben des Musikers habe der Mann mit ihm in dessen Hotelzimmer in Buenos Aires Zeit verbracht und Drogen konsumiert: "Wir haben Kokain genommen, aber nicht viel. Aber wir hatten welches mit Whiskey." Bezahlt wurde er laut eigenen Angaben jedoch nicht, denn er sei kein Drogendealer.

Auch eine teure Rolexuhr habe der 24-Jährige abgelehnt, die ihm der Verstorbene als Bezahlung anbot. Gegenüber dem Magazin erinnert sich Braian, dass das Zimmer des Sängers in einem ziemlich wilden Zustand war: Überall lagen wohl Drogen verstreut. Laut dem Restaurantmitarbeiter feierten er und Liam angeblich an zwei Nächten miteinander, die letzte der beiden war genau zwei Tage vor dem tödlichen Sturz vom Hotelbalkon.

Die komplette Dokumentation namens "TMZ Investigates: Liam Payne: Who's to Blame?" wird am Montag, dem 16. Dezember, auf Fox ausgestrahlt. Auch ein Freund des "Story of My Life"-Interpreten äußerte sich innerhalb des Formats zu dessen Tod. Liams Bekannter Roger Bores habe den Sänger rund eine halbe Stunde vor dem schrecklichen Unfall noch getroffen und meinte: "Er war völlig ausgeglichen, unterhielt sich mit allen, hatte Spaß, lachte – also nichts Ungewöhnliches."

Will / MEGA Liam Payne, Sänger

Getty Images Liam Payne im September 2019

