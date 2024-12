Billie Eilish von Gegenstand mitten ins Gesicht getroffen

Immer öfter werden Sänger auf der Bühne beworfen, nun wurde auch Billie Eilish (22) Opfer dieses gefährlichen Trends. Auf einem Konzert ihrer "Hit Me Hard and Soft"-Tour stimmte die Musikerin gerade ihren berühmten Barbie-Hit "What Was I Made For" an, als ein Fan eine Kette nach ihr warf – die mitten in ihrem Gesicht landete. Ein TikTok-Video eines Konzertgängers zeichnete den Moment auf und zeigte, wie Billie sich heftig erschrak. Bevor sie erneut für den Song ansetzte, schaute sie enttäuscht in die Menge, die sich über die Aktion empörte.

Dass der Wurf gar keine gute Idee war, bemerkte der Fan spätestens dann und rief der 22-Jährigen ein "Es tut mir leid" zu. Die Entschuldigung nahm Billie kommentarlos hin, griff danach jedoch nach der Kette und warf sie energisch zur Seite, während sie ihren Song einfach weiter performte. Die Unterstützer der Musik-Ikone waren über diesen Vorfall bestürzt. "Ich kann nicht glauben, dass jemand wirklich dachte, das wäre eine gute Idee", ärgerte sich eine Person in den Kommentaren des Videos. Ein weiterer Fan rügte diejenigen, die den Kettenwerfer verteidigten: "Für die, die sagen: 'Aber der Typ hat sich doch entschuldigt', ist das immer noch keine Entschuldigung dafür, etwas nach jemandem zu werfen, egal ob Prominenter oder nicht. Besonders nicht mitten im Konzert. Berühmtheiten sind auch nur Menschen. Man wirft keine Sachen auf Menschen."

Billie ist nicht der erste Superstar, bei dem ein Konzert fast ins Auge ging. In der Vergangenheit wurden schon Künstler wie Drake (38), Kelsea Ballerini (31) oder Bebe Rexha (35) von Gegenständen getroffen. Harry Styles (30) fiel dem Trend schon mehrmals zum Opfer und wurde bereits mit Chicken Nuggets und einer Flasche beworfen. Sogar ein Skittle traf Harry während eines Konzerts in sein linkes Auge, woraufhin das ehemalige One Direction-Mitglied sich an die betroffene Stelle fasste. Trotzdem fuhr der 30-Jährige mit dem Auftritt fort, auch wenn das Auge weiterhin zu schmerzen schien.

