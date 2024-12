Hier trat Prinzessin Kate 2006 zum ersten Mal öffentlich auf

Kürzlich jährte sich ein historisches Datum: Am 15. Dezember 2006 beging Prinzessin Kate (42), damals noch als Kate Middleton bekannt, ihren ersten offiziellen Auftritt mit der britischen Königsfamilie. Anlass war die Abschlussparade von Prinz William (42) an der königlichen Militärakademie im südenglischen Sandhurst. Kate, die mit ihren Eltern Michael (75) und Carole Middleton (69) angereist war, hatte einen Platz in der ersten Reihe, wie Daily Mail berichtete. Bei ihr saßen enge Freunde von William, darunter der Geschäftsmann Thomas van Straubenzee und der inzwischen verstorbene König Konstantin II. von Griechenland (✝82).

Während der Parade soll Prinzessin Kate besonders vom Outfit ihres Zukünftigen fasziniert gewesen sein. Laut einem von ITV News beauftragten Lippenleser habe sie nach der Veranstaltung verzückt geflüstert: "Ich liebe die Uniform, sie ist so sexy." Für die Öffentlichkeit war dieser Auftritt ein bemerkenswerter Einblick in die wachsende Verbindung zwischen der damals 24-Jährigen und der königlichen Familie. Die Autorin Tina Brown bezeichnete Kates ersten Auftritt in ihrem Buch "The Palace Papers" als ein beeindruckendes und öffentliches Zeichen ihres Engagements für William.

Auch heute noch erinnern sich Mode- und Königshausexperten gern an den Tag: Kate strahlte in einem leuchtend roten Mantel und trug einen Hut des irischen Designers Philip Treacy, der mit einem auffälligen, herzförmigen Deko-Element für Aufsehen sorgte. Jahre später wählte sie für eine Gedenkveranstaltung denselben Hut, was als liebevolle Reminiszenz an die gemeinsamen Anfänge mit William interpretiert wurde. Inzwischen ist Kate fester Bestandteil der Königsfamilie und hat sich an der Seite ihres Mannes einen Namen als moderne und bodenständige Prinzessin gemacht.

Getty Images Prinzessin Kate im Juli 2024

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Kate und Prinz William im August 2024

