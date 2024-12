Jennifer Garner strahlt in einem roten Zuckerstangen-Kleid

Offensichtlich ist Jennifer Garner (52) in Weihnachtsstimmung – und zwar so richtig! Ihre Freude auf die bevorstehenden Feiertage teilt die "Elektra"-Darstellerin nun auf Instagram. In einer Story präsentiert Jennifer ein Throwback-Pic, das am Set ihres Films "Family Switch" im vergangenen Jahr entstanden ist. Darauf trägt sie ein rot-weiß gestreiftes Kleid, das sehr wahrscheinlich eine Zuckerstange darstellen soll. Um ihre Taille ist eine große Schleife gewickelt, ihr Haupt ist mit einer passenden Krone verziert. Co-Star Ed Helms (50) rockt ebenfalls ein Zuckerstangen-Kostüm – mit rot-weißer Weste und einer riesigen Plüschzuckerstange auf dem Kopf.

Ihre enthusiastische Einstellung gegenüber den Festtagen hat Jennifer wohl direkt an ihre Kids weitergegeben. Denn nicht nur die Schauspielerin sorgt bei sich zu Hause für Weihnachtsstimmung – auch Violet (19), Fin (15) und Samuel (12) sind voller Vorfreude. Wie die dreifache Mutter kürzlich gegenüber People verriet, ist vor allem ihr Jüngster dem Weihnachtsvergnügen verfallen. "Als ich neulich von der Arbeit nach Hause kam, spielte mein Sohn Weihnachtsmusik in voller Lautstärke im ganzen Haus, und er trug eine Schürze und machte Ingwerplätzchen", schilderte sie. Das sei genau die Energie, die sie in ihrem Haus sehen wolle.

Weihnachten ist für Jennifer vor allem ein Familienfest – genau deswegen möchte sie ihren Kindern an diesem Tag natürlich eine Freude machen. "Jen will wirklich nur, dass ihre Kinder glücklich sind. Sie wird weiterhin dafür sorgen, dass sie als Familie Zeit miteinander verbringen und Ben Affleck (52) mit einbeziehen", erklärte eine anonyme Quelle gegenüber dem Magazin Anfang Dezember. Ben ist der leibliche Vater ihrer Sprösslinge. Und nach seiner Trennung von Jennifer Lopez (55) im vergangenen Sommer wird er vermutlich auch wieder mehr freie Zeit haben.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Garner, März 2014

Backgrid Samuel Affleck, Ben Affleck und Fin Affleck im September 2024

