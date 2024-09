Kein Ehevertrag: Können sich J.Lo und Ben Affleck einigen?

Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) befinden sich mitten in einer schwierigen Scheidung, die laut einem Insider das Potenzial hat, unschön zu werden. Da sie keinen Ehevertrag abgeschlossen haben, steht nach nur zwei Jahren Ehe eine unklare Vermögensaufteilung im Raum, wie People nun berichtet. Die Trennung des Paares, das vor zwei Jahren heimlich in der berühmten Little White Chapel in Las Vegas geheiratet hat, wird von der prominenten Anwältin Laura Wasser (56) begleitet. Jennifer hat in ihren Scheidungsdokumenten das Trennungsdatum auf den 26. April 2024 gesetzt und angemerkt, dass viele ihrer gemeinsamen Vermögenswerte "unbekannt" seien.

Zu den aufzuteilenden Werten gehören unter anderem eine Beverly-Hills-Villa im Wert von etwa 55 Millionen Euro sowie diverse gemeinsame Projekte und Werbeverträge. Die beiden befinden sich derzeit in der Mediation, einem alternativen und schnelleren Verfahren zur Streitbeilegung, bei dem ein Mediator als Dritter bei der Lösung von Problemen im Zusammenhang mit der Vermögensaufteilung und anderen Scheidungsfragen zur Seite steht. Medienberichten zufolge ist Ben in der Zwischenzeit in sein neues Zuhause in Brentwood eingezogen und scheint sich gut eingelebt zu haben. Hingegen hat seine Noch-Ehefrau Schwierigkeiten, ein neues Zuhause zu finden, nachdem sie das frühere gemeinsame Anwesen zum Verkauf angeboten haben. Trotz allem fühlt sich Jennifer laut Insidern "sehr glücklich", obwohl eine gewisse Bitterkeit über die gescheiterte Beziehung bestehe.

J.Lo und Ben blicken auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Die beiden lernten sich 2001 am Set des Films "Gigli" kennen, trennten sich jedoch 2004 nur drei Tage vor ihrer geplanten Hochzeit. Danach heirateten beide andere Partner: Jennifer Marc Anthony (55) und Ben Jennifer Garner (52). 2021 fanden sie letztendlich wieder zueinander und heirateten im Juli 2022 in Las Vegas, gefolgt von einer größeren Feier im August. Trotz der erneuten Eheschließung war die Beziehung von Anfang an von Schwierigkeiten geprägt, die nun in der geplanten Scheidung gipfelten. Gerüchte über eine neue Romanze von Ben mit Kathleen Alexandra Kennedy (36), die jedoch von seinem Sprecher bereits dementiert wurden, belasten die ohnehin angespannte Situation zusätzlich.

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, im September 2021

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Jahr 2003

