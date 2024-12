Kim Kardashian unterstützt Jessica Simpson während Ehekrise

Jessica Simpson (44) erlebt derzeit eine turbulente Phase in ihrer Ehe mit Eric Johnson (45) und bekommt dabei unverhoffte Unterstützung von einer prominenten Freundin: Kim Kardashian (44). "Jessica hat eine Menge großartiger Frauen in ihrem Leben, die für sie da sind und sie leiten, aber Kim ist ganz vorne mit dabei. Sie ist wirklich auf sie zugegangen, um für sie da zu sein", verriet eine Quelle gegenüber OK! und fügte hinzu: "Sie sagt ihr nicht, was sie tun soll, aber sie ist eine gute Gesprächspartnerin für sie und eine Schulter zum Ausweinen." Darüber hinaus gebe ihr die vierfache Mutter die Hoffnung, dass es ihr auch nach einer Scheidung gut gehen könne.

Schon seit Monaten kursieren Gerüchte, dass es schlecht um die Beziehung der Sängerin steht. Ein Insider teilte dem Magazin erst kürzlich mit, dass die unterschiedlichen Wohnorte der beiden Ehepartner zu Problemen geführt hatten. Jessica zog nach Nashville, um an ihrer Musik zu arbeiten, und Eric blieb mit den Kindern in Los Angeles. Diese Distanz belastete die Beziehung und führte zu Missverständnissen. "Eric fühlte sich verlassen, während Jess dachte, dass sie nicht zu viel von ihm verlangte", hieß es.

Auch Kim hat schon einige Ehekrisen hinter sich. Die Tochter von Kris Jenner (69) ist bereits dreimal geschieden. Nach Damon Thomas (54) und Kris Humphries (39) heiratete sie 2014 Kanye West (47) und ließ sich sechs Jahre später scheiden. Trotz ihrer gemeinsamen Kinder scheint das Verhältnis der Ex-Partner schwierig zu sein. Im Oktober behauptete ein Ex-Mitarbeiter sogar, dass der Rapper ihn beauftragt habe, um Kim und seine neue Frau Bianca Censori (29) auszuspionieren. Laut Page Six werden diese Anschuldigungen momentan von einem Gericht geprüft.

Getty Images Eric Johnson, Jessica Simpson und ihre Kinder, September 2022

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West, August 2016

