Unpassend? Madonna in Dessous-Look bei Event von Sohn Rocco

Vergangenen Sonntag wurde Madonna (66) in Paris auf dem Weg zur Kunstausstellung ihres Sohnes Rocco (24) in einem extravaganten Outfit abgelichtet. Die Sängerin trug schwarze Dessous, die von einem netzähnlichen Jumpsuit überdeckt wurden – doch ist das zu viel des Guten? Natürlich nicht für Madonna, denn sie ist auch noch in ihrem Alter bekannt für besondere Outfits. Abgerundet wurde der Look mit spitzen, bis zum Knie geschnürten Stiefeln, Seidenhandschuhen, einer Sonnenbrille und einem langen Mantel.

Für das Outfit gab es den besonderen Anlass der Ausstellung ihres Sohnes Rocco Ritchie. In "The Tourist" zeigte Rocco verschiedenste Gemälde, von denen Madonna sogar eines ganz stolz mit nach Hause nahm. "Die Gemälde, aus denen diese Ausstellung besteht, spiegeln eine Spaltung zwischen Person und Öffentlichkeit und ein Gefühl der Entfremdung wider. Die Verwendung einer unverwechselbaren Farbpalette durch den Künstler schafft eine zeitlose Qualität, wobei die Werke gleichzeitig in der Vergangenheit und in der Gegenwart existieren", verrät Designer Giorgio Armani (90) in einer Bildunterschrift auf Instagram über Roccos Ausstellung.

Die Paris-Reise schien eine gute Ablenkung mit gemeinsamen Freunden wie dem Modedesigner-Pärchen Michèle Lamy und Rick Owens für die Pop-Ikone von ihrer Trauer zu sein. Diesen Monat starb ihr geliebter Bruder Christopher Ciccone (✝63) an den Folgen einer Krebserkrankung. "Er war der Mensch, der mir so lange am nächsten stand", teilte die 66-Jährige auf Instagram. Auch der Tod ihrer Stiefmutter vergangenen September belastete die Sängerin sehr. Diese verstarb nach einem langen Kämpf ebenfalls an Krebs.

madonna Madonna, Sängerin

Instagram / madonna Madonna mit ihrem Bruder Christopher Ciccone

