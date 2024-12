Nikola Glumac lässt sich Kims Namen ins Gesicht tätowieren

Bei Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (28) geht es Schlag auf Schlag. Erst vor rund einer Woche ist der Are You The One – Reality Stars in Love-Star zur Dschungelcamp-Bekanntheit nach Dubai ausgewandert – und das, obwohl sie sich erst seit wenigen Wochen daten. Jetzt geht ihre Liebe sogar unter die Haut: Nikola hat sich Kims Namen im Gesicht verewigen lassen. Unter ein Video auf Instagram, in dem die beiden Realitystars ihre Fans hautnah an dieser Aktion teilhaben lassen, schreibt der Tattooliebhaber: "Wir sind zwar noch in unserer Kennenlernphase, aber ich will dir den größten Liebesbeweis schenken, den du verdient hast."

In dem Video scherzt Kim: "Es ist nicht Liebe, wenn er sich meinen Namen nicht in sein Gesicht tätowieren möchte." Die Community der beiden sieht das offenbar genauso und feiert die skurrile Aktion. "Das ist so süß" und "Ich feier' euch einfach und wie süß und crazy ihr zusammen seid" lauten nur einige der begeisterten Fan-Kommentare unter dem Beitrag. Doch nicht alle User im Netz scheinen ihnen die Liebes-Story abzukaufen und machen das in Reaktionen wie "So drüber, sorry, kann es einfach nicht abkaufen" oder "Machen die das nur für Klicks?" deutlich.

Schon seit geraumer Zeit kursierten Gerüchte, dass Kim und Nikola daten. Vor rund einer Woche räumten sie dann endlich mit einem Statement auf TikTok damit auf. "Wir sind in einer Kennenlernphase", erklärte Kim. Danach ging es bei den beiden ganz schnell. Im Netz teilten sie süße Turtelvideos und ließen ihre Fans an ihren Dates teilhaben. Als Kim dann wieder in ihre Wahlheimat Dubai zurückkehrte, machte Nikola Nägel mit Köpfen und verkündete, für die Reality-TV-Bekanntheit in den Wüstenstaat auszuwandern.

TikTok / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia am Flughafen, 2024

