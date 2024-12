Sängerin Taylor Swift fehlte beim Spiel von Travis Kelce

Die berühmte Sängerin und Songwriterin Taylor Swift (35) hat das letzte Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Cleveland Browns nicht besucht. Ihr Freund Travis Kelce (35), der Star der Chiefs, hatte am Sonntag, den 15. Dezember, in Ohio gespielt – Taylor sei bei dem Spiel allerdings nicht anwesend gewesen, wie ESPN berichtete. Ärger im Paradies? Wohl kaum, schließlich haben die beiden erst vor einigen Tagen Taylors 35. Geburtstag zusammen verbracht.

Taylor hat vor Kurzem ihre äußerst erfolgreiche Eras Tour in Kanada beendet. Die Tour umfasste neun Konzerte in Toronto und Vancouver und fiel mit der Veröffentlichung ihres Albums "The Tortured Poets Department" zusammen, das sechs Grammy-Nominierungen erhielt. Während ihrer internationalen Tour hatte sie regelmäßig Travis' Heimspiele besucht. Taylor und Travis sind seit Sommer 2023 ein Paar und unterstützen sich sowohl privat als auch beruflich gegenseitig. Zuletzt besuchten die beiden sogar ein Kinderkrankenhaus zusammen, wo sie geduldig für Fotos mit Fans und Patienten posierten.

Abseits ihrer musikalischen Karriere und der Beziehung zu Travis ist die Sängerin seit Jahren eine bedeutende Persönlichkeit in der Musikindustrie. Die 14-fache Grammy-Gewinnerin hat sich nicht nur als talentierte Künstlerin, sondern auch als erfolgreiche Unternehmerin etabliert. In einem Interview mit TIME sprach sie über ihre Beziehung zu Travis und die Veränderungen in ihrem Leben. "Football ist fantastisch, wie sich herausgestellt hat. Ich habe mein ganzes Leben lang etwas verpasst", erzählte sie begeistert. Auch Travis zeigt sich von seiner Partnerin beeindruckt. Gegenüber Us Weekly äußerte er seine Bewunderung für ihre Shows: "Wer noch nicht da war, sollte es unbedingt versuchen!"

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, Februar 2024

ActionPress / Tatiana / Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce im Oktober 2024

