Taylor Swift und Travis Kelce besuchen ein Kinderkrankenhaus

Was für eine Überraschung! Taylor Swift (35) und ihr Freund Travis Kelce (35) haben am Donnerstag ein Kinderkrankenhaus in Kansas City besucht. Die Sängerin war wohl bestens gelaunt und posierte geduldig mit den begeisterten Kindern. Einige herzerwärmende Aufnahmen, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen die niedlichen Begegnungen mit ihren sichtlich glücklichen Fans. Außerdem nahm sich die gefragte Musikerin auch die Zeit, um mit dem Personal des Children's Mercy Hospitals ein Gruppenfoto zu machen.

Der Kansas-City-Chiefs-Star war ebenfalls im Krankenhaus, aber auf gemeinsame Schnappschüsse der Turteltauben hoffen Fans im Netz vergebens. Jedoch überrascht Melissa Nuzum, die Mutter der Patientin Baylee, mit süßen Worten zu dem prominenten Besuch in den sozialen Medien. Auf Facebook schwärmt sie: "Wir hatten die coolste und unerwartetste Überraschung überhaupt: Taylor Swift besuchte heute stationäre Kinder [...] Sie ist nicht nur wunderschön, sondern auch freundlich, sympathisch und bodenständig."

Der gemeinsame Besuch des Traumpaares beweist, dass die zwei jede Minute nach dem emotionalen Abschluss von Taylors "The Eras"-Tour miteinander verbringen. Nach insgesamt 152 Shows beendete die "Love Story"-Interpretin ihre gefeierte Tournee am vergangenen Sonntag im kanadischen Vancouver. Eine Quelle verriet gegenüber People, dass Taylor ihre Pause nach den zahlreichen Shows auch dringend brauche. Sie sei jetzt ziemlich "erschöpft, aber offensichtlich so dankbar."

MEGA Sängerin Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce

Getty Images Taylor Swift bei der "The Eras"-Tour in London im August 2024

