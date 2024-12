So süß verwöhnte Travis seine Taylor an ihrem Geburtstag

Taylor Swift (35) hätte ihren Geburtstag mit einer glamourösen Party feiern können, doch offenbar hatte sie für ihren 35. andere Pläne. Wie eine Quelle gegenüber Page Six ausplaudert, verbrachte die Sängerin den Abend nur mit ihrem Freund Travis Kelce (35). Der Footballstar ließ dabei keine Wünsche offen. "Er hat ihr eine Menge Geschenke mitgebracht", berichtete der Insider. Es sei ihm wichtig gewesen, ihren Ehrentag "ganz besonders" zu gestalten, da er zuvor keine Zeit hatte, um ihre letzte Show der "Eras Tour" zu besuchen.

Im Oktober hatte Taylor schon mit extravaganten Geschenken an den Spitzensportler vorgelegt. Dabei scheute sie keine Kosten und Mühen, um Travis' 35. Geburtstag zu feiern. Laut Berichten von The Sun soll sie eine Formel-1-Strecke in Italien für ihren Liebsten gemietet haben. Ein Vertrauter des Paares schwärmte: "Es war ein ganz besonderes Geschenk von Taylor." Außerdem beschenkte sie ihn mit zwei Uhren und Designermode von Armani und Ferragamo.

Für Taylor war das vergangene Jahr besonders erfolgreich. Bei Apple Music, Amazon Music und Spotify wurde die Gitarristin zur erfolgreichsten Künstlerin 2024 gekrönt. Vor wenigen Tagen stellte sie obendrein einen Rekord bei den Billboard Music Awards auf. Die "Bad Blood"-Interpretin sicherte sich am Donnerstag zehn Preise und hat somit insgesamt 49 Awards in ihren Regalen stehen. Damit entthronte sie den bisherigen Rekordhalter Drake. "Das ist das schönste frühe Geburtstagsgeschenk, das ihr mir machen konntet. Vielen Dank, ich liebe es. Es ist genau das, was ich wollte", schwärmte sie während der Preisverleihung in einer Videonachricht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim US Open im September 2024

Anzeige Anzeige

MEGA Taylor Swift, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige