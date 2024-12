Sidos Partnerin Georgina teilt ein Selfie mit ihrem Baby

Vor knapp zwei Wochen wurde Georgina Stumpf zum ersten Mal Mama. Die Freundin von Rapper Sido (44) schwebt seitdem voll und ganz im Mutterglück. Ab und zu gibt die Streamerin einen kleinen Einblick in ihr Leben mit Baby – zuletzt gab es ein zuckersüßes Selfie, auf dem sie liebevoll mit ihrem Neugeborenen kuschelt. "Danke, dass du mich als deine Mama ausgesucht hast", schreibt die Beauty zu der Schwarz-Weiß-Aufnahme in ihrer Instagram-Story.

Nach wie vor scheint der Alltag mit dem Säugling ganz gemütlich abzulaufen. Bereits vergangene Woche schwärmte sie auf Social Media über ihr Leben als Neu-Mama. "Wir kuscheln, wir schlafen, wir kuscheln. Wir essen, wir liegen im Bett, wir liegen auf der Couch – es ist einfach wunderschön", berichtete sie voller Freude. Die Wochen kurz nach der Geburt fokussiere sich die 34-Jährige ausschließlich auf die Quality-Time mit ihrem ersten Kind: "Dementsprechend bleibt alles andere ein bisschen auf der Strecke, aber das juckt mich nicht."

Georgina steckt tief in ihrer Baby-Bubble, doch was ist eigentlich mit dem Vater des Kindes? Sido selbst äußerte sich bisher noch nicht zu den Babynews. Der "Bilder im Kopf"-Interpret hat im Moment aber auch alle Hände voll zu tun. Zum Ende des Jahres macht er nämlich noch mal eine Menge Musik und spielt für seine Weihnachtsshow bis kommenden Sonntag noch jeden Abend in ausverkauften Hallen. Anstatt des 43-Jährigen äußerte sich aber immerhin schon seine Ex-Frau Charlotte Würdig (46) zum Nachwuchsglück. Einen Instagram-Clip, mit dem Georgina erst wenige Wochen vor der Geburt ihre Schwangerschaft verkündete, kommentierte die Moderatorin gerührt: "Auf gehts! Wir freuen uns auf das Kleine."

Instagram / giageorgina Georgina Stumpfs Nachwuchs, Dezember 2024

Getty Images Sido, Rapper

