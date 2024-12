"Wunderschön": Georgina Stumpf schwärmt vom Neu-Mamasein

Georgina Stumpf schwebt im Babyglück: Ihr gemeinsamer Nachwuchs mit Rapper Sido (44) erblickte kürzlich das Licht der Welt. In ihrer Instagram-Story meldet sich die Influencerin jetzt und schwärmt von ihrem Leben als Neu-Mama. "Wir kuscheln, wir schlafen, wir kuscheln. Wir essen, wir liegen im Bett, wir liegen auf der Couch – es ist einfach wunderschön", erzählt sie voller Freude und fügt hinzu: "Dementsprechend bleibt alles andere ein bisschen auf der Strecke, aber das juckt mich jetzt nicht."

Die 34-Jährige gab ihren Followern bereits kurz nach der Geburt ihres Babys ein kleines Update. Nachdem sie ein paar Tage im Krankenhaus verbracht hatte, durfte Georgina nach Hause und die erste Nacht allein mit ihrem kleinen Wunder genießen. "Guten Morgen! Bin komplett in der Baby-Bubble, deswegen wird hier erst mal nicht allzu viel passieren. P.S.: Die erste Nacht zu Hause war unglaublich", zeigte sie sich happy im Netz.

Die Ankunft ihres Kindes verkündete Georgina am 30. November in den sozialen Medien. Dazu teilte sie ein niedliches Bild in ihrer Story, das die Hand des Neugeborenen zeigte, die sich um den Daumen seiner Mama klammerte. "Und dann warst du da", schrieb sie dazu. Für die Beauty ist es das erste Kind. Der "Bilder im Kopf"-Interpret konnte bereits mehr Erfahrung sammeln: Er hat vier Kids aus früheren Beziehungen.

