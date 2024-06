Kurz vor der Geburt: Jenna Dewan strahlt im Knallerkleid

Jenna Dewan (43) sorgt mit ihrem Auftritt für einen echten Hingucker! Bei einem Event in Hollywood präsentiert sich der hochschwangere "Step Up"-Star in einem Traum aus Pink und Rot. Die knöchellange Robe schmiegt sich vorteilhaft an Jennas Körper an und setzt ihre Babykugel gekonnt in Szene. Das Off-Shoulder-Kleid bedeckt Teile ihres Oberarms und ihr Dekolleté mit einer auffälligen Drapierung. Zu dem bunten Knallerkleid kombiniert die Schauspielerin weiße, schlichte Schuhe und trägt ihre braunen, leicht gewellten Haare ganz einfach offen.

Obwohl Jenna sich inmitten ihrer dritten Schwangerschaft befindet, strahlt die "Rookie"-Darstellerin mit der Sonne um die Wette. Ob das vielleicht auch an ihrem straffen Sportprogramm liegt? Denn trotz großer Babykugel lässt sich die 43-Jährige ihre Fitnessroutine nicht nehmen. Auf Instagram gewährt die Schauspielerin ihren Fans immer wieder Einblicke in ihr Pilates-Power-Workout. Mit dabei: ihre Trainerin Kim Carruthers, die die zweifache Mutter per Videoschaltung unterstützt und anleitet.

Jenna ist bereits Mutter von zwei Kindern. Im Jahr 2013 durfte sie ihre Tochter namens Everly auf der Welt begrüßen. Der Vater des kleinen Mädchens ist Magic Mike-Star Channing Tatum (44). Die gemeinsame Liebe der Schauspieler zerbrach allerdings fünf Jahre später. Jennas Familienplanung war damit noch nicht abgeschlossen! Mit ihrem aktuellen Mann Steve Kazee (48) durfte sie vor vier Jahren Söhnchen Callum auf der Welt begrüßen. Anfang des Jahres dann die große Überraschung: Nachwuchs Nummer drei ist schon auf dem Weg!

Instagram / jennadewan Schauspielerin Jenna Dewan

Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan im April 2024

