Fritz Meinecke auf dem Rad: Tausend Kilometer in fünf Tagen

YouTuber Fritz Meinecke (35) hat eine beeindruckende Herausforderung gemeistert: In weniger als fünf Tagen fuhr er mit seinem Fahrrad über tausend Kilometer quer durch Deutschland – von der deutsch-dänischen Grenze bis zum Bodensee. Am Grenzübergang zu Österreich, dem Endpunkt seiner Tour, stand der Abenteurer sichtlich erschöpft, aber zufrieden. "Genau so wollte ich es haben", kommentierte er die letzten, nebligen Kilometer auf der Zielgeraden durch Oberschwaben. Das 45-minütige Video zur "Ultra-Bikepacking"-Tour ist auf seinem YouTube-Kanal abrufbar.

Die Idee zur Tour, die er im Oktober startete, war ebenso simpel wie ambitioniert: Deutschland von Nord nach Süd durchqueren, mit nichts als einem Fahrrad und ein paar Basics im Gepäck. Meist schlief Fritz im Freien. Das typisch deutsche Herbstwetter war nicht immer sein bester Freund, aber mit Zelt und eiserner Willenskraft stellte er sich der feuchten Kälte. Trotz der Strapazen dokumentierte er die gesamte Reise in einem Video, das seine Zuschauer nicht nur durch die Etappen führte, sondern auch persönliche Einblicke in seine Motivation und die Herausforderungen gab.

Bekannt ist Fritz vor allem durch sein Survival-Format 7 vs. Wild, bei dem die Teilnehmer in der Wildnis ausgesetzt werden und für einige Tage komplett auf sich allein gestellt sind. Die große Leidenschaft für außergewöhnliche Abenteuer, gepaart mit seiner authentischen Art, hat ihm eine treue Fangemeinde eingebracht. Mit seiner jüngsten Tour bewies er einmal mehr, warum er als Pionier im Outdoor-Bereich gilt: Es geht nicht immer darum, Rekorde zu brechen, sondern auch darum, die eigenen Träume zu verfolgen.

https://www.instagram.com/p/DDRRZmlRlj_/?img_index=7 Fritz Meinecke beim Ultra-Bikepacking, Dezember 2024

Instagram / papaplatte Survival Mattin, Fritz Meinecke, Dominik, Papaplatte und Wieland Welte bei "7 vs. Wild"

