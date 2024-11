"7 vs. Wild"-Star Fritz Meinecke plant Rückkehr zu Wurzeln

Fritz Meinecke (35), der kreative Kopf hinter der beliebten Survival-Show "7 vs. Wild", heizt die Gerüchteküche um eine fünfte Staffel an. Obwohl diese noch nicht offiziell bestätigt wurde, verriet Fritz in einem Livestream, dass er eine "Elite-Staffel" ins Leben rufen möchte, die das Format zurück zu seinen Wurzeln führen soll. Geplant ist, dass sieben Teilnehmer dreißig Tage lang allein in der Wildnis überleben – ausgestattet nur mit sieben ausgewählten Gegenständen.

Wie Fritz in seinem Video erklärt, möchte er mit dieser Idee das ursprüngliche Konzept der Show wieder aufleben lassen. In den ersten Staffeln kämpften die Teilnehmer nämlich solo und mit minimaler Ausrüstung ums Überleben. Im Laufe der Zeit wurde das Format jedoch verändert und erweitert. Jetzt soll der Fokus wieder auf puren Survival-Fähigkeiten liegen. Fritz hat bereits einige Namen genannt, die er sich für dieses besondere Abenteuer vorstellen kann: unter anderem Joe Vogel, Teilnehmer der vierten Staffel, Survival Mattin, bekannt aus der ersten und dritten Staffel, sowie Otto Bulletproof, der die zweite Staffel für sich entscheiden konnte.

Fritz wurde durch seine Social-Media-Aktivitäten zu einer bekannten Persönlichkeit im Bereich Survival und Outdoor. Seine Expertise und Leidenschaft für Survival-Abenteuer haben ihn zu einem Pionier in diesem Genre gemacht. Seine Show "7 vs. Wild" hat eine treue Fangemeinde gefunden, die von den Herausforderungen der Teilnehmer stets begeistert ist. Auch wenn noch nicht klar ist, ob die Pläne von Fritz tatsächlich umgesetzt werden, bleibt die Vorfreude unter den Fans groß.

Instagram / survival.mattin.official Fritz Meinecke und Survival Mattin, Outdoor-YouTuber

Instagram / fritz.meinecke Fritz Meinecke, YouTuber

