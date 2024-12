Hugh Jackman begeistert Fans mit "Greatest Showman"-Gesang

Hugh Jackman (56) ist nicht nur ein talentierter Schauspieler, sondern auch ein guter Sänger. Das bewies der Filmstar seinen Fans unter anderem bereits 2017 im Kinohit "The Greatest Showman". Seinen Songtext hat er bis heute nicht vergessen, wie er in einem neuen Video auf Instagram zeigt. Dort trällert der 56-Jährige nun nämlich erneut die Zeilen des berühmten Liedes zum Kinofilm. Seine Follower sind begeistert. "Das ist die größte Show", "Auf gehts Hugh" und "Du bist der Größte", schwärmen sie in den Kommentaren. Hugh verziert seinen Beitrag mit den Hashtags: "Aus New York mit Liebe", "Proben" und "The Greatest Showman".

Kündigt der Schauspieler womöglich etwa ein Comeback als Showman P.T. Barnum an? Wie Disney im vergangenen Sommer bestätigte, ist aktuell ein "The Greatest Showman"-Musical in der Entwicklung. Welche Stars in der Adaption auf der Bühne am Broadway zu sehen sein werden, wurde bisher jedoch noch nicht bekannt gegeben. So bleibt es bislang ungewiss, ob Hugh oder weitere Hauptdarsteller wie unter anderem Zac Efron (37), Zendaya (28), Michelle Williams (44) und Rebecca Ferguson (38) erneut in ihre Rollen schlüpfen werden.

Der Australier ist bekanntlich ein großer Liebhaber des Theaters und gab in der Vergangenheit mehrfach zu, dass Musicals eine besondere Leidenschaft von ihm sind. Während der Produktion von "The Greatest Showman" sprach er in Interviews oft über die intensive Zusammenarbeit mit den Musikern und Ensemblemitgliedern – eine Erfahrung, die er als "einzigartig und zutiefst erfüllend" beschrieb. Außerdem machte Hugh bereits deutlich, dass er unter anderem für eine Fortsetzung des Films zu haben wäre. "Ich liebe diesen Film und ich habe alles daran geliebt. Also ja, ich bin offen", erklärte er begeistert gegenüber E! News.

Getty Images Zac Efron, Zendaya und Hugh Jackman, "The Greatest Showman"-Premiere 2017

Getty Images Hugh Jackman, Schauspieler

